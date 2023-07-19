人民网北京7月19日电 （记者申佳平）“当前，工业和信息化发展面临复杂的外部环境，但我们开放发展的决心不会动摇，我们正在努力做好自己的事情，多做顺应全球化大趋势、符合各方共同利益的事，以中国的确定性对冲外部的不确定、不稳定因素。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，下一步将继续加强对外政策协调，努力维护产业链供应链安全稳定畅通。

一是推动高水平开放。工业和信息化部积极落实外资企业国民待遇，鼓励和引导外商加大在信息技术、高端装备、智能制造等领域的投资。连续与相关外资企业开展实地调研、专业研讨、政策宣介等相关活动，持续强化外资企业对中国的市场前景、营商环境的信心。二是搭建交流合作平台。工业和信息化部积极通过政府间的对话机制，开展产业政策协调对接，为产业合作搭建平台。三是在多边场合倡导产业国际合作。工业和信息化部对口负责的国际电信联盟、亚太电信组织相关工作，同时参加G20数字经济以及APEC中小企业、电信、汽车相关机制工作。

赵志国表示，下一步将继续深化工业和信息化领域的开放合作。

一是进一步扩大制造业、信息通信业高水平开放，持续打造市场化法治化国际化营商环境；

二是积极发挥政府间多双边合作机制作用，加强对外政策协调，努力维护产业链供应链安全稳定畅通；

三是通过相关国际组织和多边平台参与全球数字治理，推动数字经济合作。下半年还将在金砖、中拉等框架下，举办多场国际交流活动。

(责编：申佳平、吕骞)

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