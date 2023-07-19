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工信部：5G基站累计超293万个 覆盖广度深度持续拓展

2023年07月19日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，5G已经成为新型基础设施的重要组成，也是推动实体经济数字化转型升级的关键驱动。近年来，中国5G跑出发展“加速度”，有力推动移动通信产业高质量发展，取得了积极成效。

他介绍，我国网络建设稳步推进。截至6月底，我国5G基站累计达到293.7万个，覆盖所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展。5G共建共享基站超173万个，启动全球首个5G异网漫游试商用，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。

同时，融合应用深入拓展。5G行业应用融入60个国民经济大类，应用案例数超5万个。开展5G工厂“百千万”行动，覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等12个重点行业。5G新通话、虚拟数字人等新应用创新活跃，撬动流量消费稳步增长，5G移动电话用户达6.76亿户，5G流量占比达42.9%。

此外，产业基础日渐夯实。5G轻量化核心网、定制化基站等网络设备逐步落地。行业终端成本大幅降低，5G模组价格下探至400元。5G终端产品日益丰富，截至6月底，已有手机、无线CPE、无线路由器、车载终端等1274款5G终端产品获得进网许可。发布新版无线电频率划分规定，率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统，引领创新发展。

赵志国指出，工业和信息化部将按照“建用研”工作思路稳步推进，重点做好三方面工作，为制造强国、网络强国、数字中国建设提供更坚实支撑。

一是坚持适度超前，筑牢5G数字底座。积极推进5G网络建设，持续拓展5G网络覆盖广度深度，推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖，进一步向乡镇和农村地区延伸。开展“信号升格”专项行动，全面提升重点场景5G网络质量。

二是坚持分业施策，拓展5G应用规模。拓展工业、矿业、电力、港口等先导领域的应用规模，深入挖掘医疗、教育、文旅等试点领域典型应用场景。打造“5G+工业互联网”发展升级版，今年推动不少于3000家企业建设5G工厂。强化5G应用产业支撑，大力推动5G轻量化（RedCap）技术研发，促进5G应用持续降成本、上规模。

三是坚持创新引领，推动5G演进和6G技术研发。持续向增强5G演进升级，支持5G R18基站、5G新型终端等技术产品攻关，不断支撑5G新特性、新业务。大力推动6G技术研究，开展技术试验，深化交流合作，加快6G创新发展。

(责编：申佳平、吕骞)
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