原标题：我爱我家杭州公司全新管理团队正式亮相 更强凝聚力焕发更强战斗力

2023年7月13日至7月15日期间，我爱我家杭州公司两场以“志同道合行契”为主题家宴举办。我爱我家集团董事长、总裁谢勇、集团COO高晓辉、杭州公司总经理谢家强及1000余位我爱我家核心骨干共同出席了宴会。会上，我爱我家杭州全新管理团队正式亮相，并许下对杭州1200万居民的承诺，守护这座城市的万家灯火和人暖情长。

新团队，新势气，焕发更强凝聚力和战斗力

宴会伊始，开场视频和舞蹈表演为现场氛围铺垫下轻快而振奋的基调。谢勇登台向全体爱家人发表了开场致辞。谢勇在致辞中表示，契约精神一直是我爱我家二十多年来发展的基础，我们以诚信对待客户，以真诚对待我们自己的员工、家人。他说，“现在，让我们看向前方，以积极的热情去面对未来的工作，秉承敬畏之心、服务之心，不负杭州老百姓对我们的信任！”

家宴进行中，高晓辉发布了杭州公司全新管理团队的任命名单。高晓辉在发布任命时，对这支全新的管理团队给予了高度的肯定，她说：“新管理班子人才选拔的基本原则，是够勇敢，能担当，有独立的思考能力，抗干扰能力强。”

高晓辉对新的管理班子寄予厚望，她说，“接下来，新的管理组织要万众一心，齐心协力，让团队成为明星团队，让组织的协同性更强，不分彼此，相互协作，拼搏进取。”

杭州公司新的掌舵人谢家强在家宴上表示，“在杭州，我们有品牌，有方向，有家人，我坚信未来的杭州会更加璀璨耀眼！”

新任杭州公司副总经理胡烨超及姚玉苹同样在现场提出了未来的方向和展望。至此，我爱我家杭州公司管理团队宣告正式履新，现场也进入了更为轻松、热闹的晚宴环节。

今年以来，我爱我家启动了一系列组织和品牌升级动作，发布了“住进每一种生活”品牌主张及全新视觉形象，并与第四范式合作启动了行业首个房产经纪大模型，致力于不断提升消费者经纪服务体验，推动房产经纪服务提质增效。

杭州我爱我家全新管理团队的正式亮相，意味着拉开了我爱我家杭州市场新格局、提质增效的新篇章。

重视杭州，看好杭州，杭州未来必将更好

杭州作为国家新一线城市，近年来随着科技力量的崛起，吸引了大批来自全国各地的年轻人，带来了蓬勃的居住服务需求。我爱我家凭借着23年的品牌沉淀和优秀的服务能力，多年来稳居杭州市场龙头地位，赢得广大市民的喜爱和信任。

“我爱我家始终看好杭州市场，始终重视杭州市场，我们坚定地认为杭州市场大有可为，相信未来杭州市场将取得更大的成绩。”谢勇说。

前不久，我爱我家集团针对杭州城市公司发展，率先在杭州公司推出“爱家股权共享计划”，集团每年向杭州公司投入5000万元以上的资金，作为杭州公司股权共享计划的权益及分红。这一举措，彰显了我爱我家集团对杭州市场的高度重视，也显示出我爱我家集团雄厚的资金实力。

“感谢公司！看到我爱我家不断的壮大，我感到无比的骄傲和自豪。”我爱我家杭州公司新晋副总经理姚玉苹在晋升感言中，多次强调感谢，“相信我们在过去的所有付出，终将成为我们共克时艰，创造未来美好的源动力，我相信我爱我家一定会越来越好。”

此前，我爱我家杭州公司负责人离职，以及在此过程中发生的同行恶性竞争事件，曾引起媒体广泛关注。我爱我家集团果断采取措施，组建全新管理团队，迅速稳定形势，使杭州管理团队和业务都快速恢复正常，为杭州房产服务市场注入了稳定的力量，彰显了我爱我家强大的品牌和管理能力，以及对全行业负责任的态度。

”完全看不出来我爱我家的业务受到任何影响。“一位消费者说，”一切都很正常，服务很专业，很热情，作为消费者我们很放心。“

“新管理团队非常值得信任，业务过硬，功底扎实，打过硬仗，度过危机，有决心，有实力，相信未来一定能够带领杭州公司取得更大的成绩。”高晓辉说。

(责编：董童、李源)

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