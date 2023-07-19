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商务部：短期数据波动不影响外商投资持续看好中国发展前景

2023年07月19日16:15 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）7月19日，国新办举行新闻发布会，介绍2023年上半年商务工作及运行情况。

会上，有记者问，近年来，中国的引资规模持续攀升，但是今年上半年实际使用外资金额是有所下降的，如何评价？

对此，商务部外国投资管理司司长朱冰表示，短期数据的波动并不影响外商投资持续看好中国的发展前景，扩大对华投资整体趋势没有改变。

朱冰介绍，2022年，在全球跨国投资下降12%的大背景下，我国的吸收外资逆势上涨了6.3%，实际使用外资金额达到了1.2万亿元人民币，折合1891.3亿美元，增长达到8%，创历史新高，稳居世界第二。

今年以来，世界经济恢复放缓，全球跨国投资低迷，近期联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》显示，由于多重因素影响，今年全球外国直接投资仍然继续面临下行压力。在这个影响下，叠加2022年同期高基数的因素，今年上半年我国实际使用外资金额同比出现了小幅下降，降幅是2.7%，但整体规模保持稳定。

“近期，我们也注意到跨国公司的高管出现了持续‘访华潮’，全面深入考察中国的营商环境，寻求投资合作的新机遇。”朱冰指出，跨国公司普遍表示，中国市场蕴含了巨大的发展机遇，中国市场不是“可选项”而是“必选项”，将持续加码在华投资，深耕中国市场。上半年，全国新设外商投资企业同比增长了35.7%，也充分证明了这一点。

(责编：孙红丽、吕骞)
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