新华社北京7月19日电（记者申铖、韩佳诺）财政部19日发布数据显示，今年上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。

分中央和地方看，今年上半年，中央一般公共预算收入53884亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入65319亿元，同比增长13.5%。

财政部国库支付中心副主任薛虓乾在当日财政部举行的新闻发布会上表示，上半年财政收入增幅较高，除经济恢复性增长带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。

从主要税收收入项目看，今年上半年，国内增值税37503亿元，同比增长96%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低；国内消费税8272亿元，同比下降13.4%；企业所得税26859亿元，同比下降5.4%；个人所得税7800亿元，同比下降0.6%；进口货物增值税、消费税9234亿元，同比下降9.5%；关税1251亿元，同比下降13.6%。

“从后期收入走势看，我国经济运行整体回升向好将为财政收入增长提供重要支撑。但随着去年下半年留抵退税逐步恢复常态，今年下半年留抵退税同比少退的不可比因素会逐步消退，月度财政收入增幅将相应有所回落，总体会与经济税源增长相适应。”薛虓乾说。

财政支出方面，今年上半年，全国一般公共预算支出133893亿元，同比增长3.9%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出16666亿元，同比增长6.6%；地方一般公共预算支出117227亿元，同比增长3.5%。

“各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。”薛虓乾说。

全国政府性基金预算收支方面，今年上半年，全国政府性基金预算收入23506亿元，同比下降16%；全国政府性基金预算支出43222亿元，同比下降21.2%。

(责编：袁勃、卫嘉)

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