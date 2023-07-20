本报记者 王 珂

原标题：商务运行总体呈现恢复态势（权威发布）

国务院新闻办19日举行新闻发布会，商务部相关负责人介绍了上半年商务工作及运行情况。

商务高质量发展稳步推进

商务部副部长郭婷婷介绍，今年上半年，商务运行总体呈现恢复态势，商务高质量发展稳步推进。

国内消费较快恢复。上半年社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%。其中，接触型消费明显回升，餐饮收入增长21.4%。升级类商品增势良好，新能源汽车销量增长44.1%；限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长17.5%、10.5%。网络购物较快增长，实物商品网上零售额增长10.8%，占社零总额比重达26.6%。

对外贸易保持增长。上半年货物进出口20.1万亿元，增长2.1%，出口增长3.7%，顺差2.8万亿元，扩大17.4%。一季度中国出口占国际市场份额达到14%，同比提升0.3个百分点。民营企业进出口韧性较强，增长8.9%，占比进一步提升3.3个百分点，达到52.7%。

吸收外资基本稳定。新设外资企业数量快速增长，上半年新设外商投资企业2.4万家，增长35.7%；实际使用外资7036.5亿元，下降2.7%。引资质量持续提升，高技术产业引资增长7.9%，占比提升3.9个百分点达到39.4%，其中高技术制造业引资增长28.8%。开放高地带动作用明显，21个自贸试验区吸收外资1296.6亿元，增长8.2%，占全国比重达18.4%。

对外投资合作平稳发展。不断提升对外投资合作质量和水平，推动共建“一带一路”高质量发展。上半年对外非金融类直接投资4316.1亿元，增长22.7%。

优化消费环境，落实落细政策

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，今年上半年，消费市场呈现稳步恢复态势。下一步，将坚持把扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，强化政策协同和工作联动，提高抓落实的穿透力，重点做好几方面工作。

一是着眼于优化消费环境，落实落细政策。国务院和各部门围绕促消费出台了一系列政策，下一步要让这些已出台的政策能够见到实效。商务部还将深入开展调查研究，根据当前消费市场情况变化，加强政策储备，丰富政策工具箱，适时推动出台。

二是着眼于营造消费氛围，持续办好消费活动。在全国层面将办好“家居焕新消费季”，把家居领域各个方面的积极性都调动起来，形成合力；9月份将谋划启动“金秋购物节”。

三是着眼于改善消费条件，完善商业体系。在城市，培育建设国际消费中心城市，改造提升步行街，建设智慧商店、智慧商圈，扩大“一刻钟便民生活圈”覆盖范围，以及发展特色街区等。在乡村，实施县域商业三年行动计划，培育一批全国县域商业领跑县，升级改造一批乡镇商贸中心和农村新型便民商店。

四是着眼于创新消费场景，打造消费热点。跨界融合方面，着眼商旅文体健相互赋能，打造更多沉浸式、体验式、互动式的消费新场景。线上线下融合方面，一方面支持即时零售、直播电商健康发展；另一方面，顺应新形势，鼓励电商平台向线下延伸拓展，提升实体商业数字化、智能化的水平。

实际使用外资整体规模保持稳定

商务部外国投资管理司司长朱冰说，今年以来，世界经济恢复放缓，全球跨国投资低迷，叠加去年同期高基数的因素，上半年我国实际使用外资金额同比出现小幅下降，但整体规模保持稳定。

我国引资外部环境更加严峻复杂，但同时也要看到，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，开放的大市场为各国企业发展提供了更多机遇。我国齐全的产业体系、完备的基础设施、丰富的人才资源、持续优化的营商环境构成的综合引资优势也在不断强化。朱冰说，下一步，将重点开展四个方面的工作。

一是推动更高水平对外开放。将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，主动对照高标准经贸协议相关的规则、规制、管理、标准，推出新一批创新试点举措，稳步扩大服务业领域制度型开放。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

二是强化外资政策支持。在继续落实好现有政策基础上，商务部将聚焦外资企业重点反映的公平竞争、投资便利化、要素保障等共性诉求，推动出台新一批优化外商投资环境、大力吸引外商投资的政策措施，会同各地区、各部门加强宣传贯彻落实，确保政策落地见效，提升外资企业的获得感。

三是继续办好“投资中国年”系列活动。下半年将结合重大经贸展会，继续办好系列重点活动，包括在投洽会期间举办“投资中国年”主旨论坛，在服贸会期间举办服务业专场推介等，支持各地加强招商引资的对接和项目撮合，争取引进更多新的外资项目。

四是提升外资服务保障水平。今年以来，商务部充分发挥外贸外资协调服务机制重点外资项目工作专班作用，加强与外资企业和外国商协会常态化交流，并且升级建立了外资企业圆桌会议制度，多方式、多层次开展交流活动。下一步，将继续发挥好圆桌会议制度作用，将其打造成为中国政府联系外资企业、服务外资企业、帮助企业排忧解难的重要平台。

(责编：曹淼、陈键)

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