人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部合作司负责人介绍2023年上半年我国对外投资合作情况时指出，2023年1-6月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资4316.1亿元人民币，同比增长22.7%（折合622.9亿美元，同比增长14.8%）。

我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资801.7亿元人民币，同比增长23.3%（折合115.7亿美元，同比增长15.4%），占同期总额的18.6%。

此外，1-6月，对外承包工程完成营业额4901亿元人民币，同比增长7%；新签合同额6559.8亿元人民币，同比下降2.3%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额2777.2亿元人民币，新签合同额3301亿元人民币，分别占同期总额的56.7%和50.3%。

(责编：孙红丽、高雷)

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