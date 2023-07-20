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商务部：上半年我国服务外包合同额同比增长10.6%

2023年07月20日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部服贸司负责人谈2023年上半年我国服务外包产业发展情况时指出，2023年上半年，我国企业承接服务外包合同额10917亿元人民币（币种下同），执行额7400亿元，同比分别增长10.6%和14.7%。其中，承接离岸服务外包合同额6300亿元，执行额4189亿元，同比分别增长15.1%和16.1%。

从业务结构看，上半年，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为1767亿元、727亿元和1695亿元，同比分别增长13.8%、13.3%和20.0%。其中，信息技术解决方案服务、管理咨询服务、互联网营销推广服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长69.4%、68.6%和57.1%。

从区域布局看，上半年，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额5810亿元，执行额3807亿元，同比分别增长18.3%和15.5%，分别占全国总额的92.2%和90.9%。长三角地区承接离岸服务外包合同额3180亿元，执行额2137亿元，同比分别增长28.8%和17.9%，分别占全国总额的50.5%和51.0%。西部地区承接离岸服务外包执行额134亿元，同比增长31.5%。

从国际市场看，上半年，承接中国香港、美国、欧盟离岸服务外包执行额分别为857亿元、825亿元和550亿元，同比分别增长13.6%、16.4%和14.8%，合计占我离岸服务外包执行额的53.3%。承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额1072亿元，同比增长22.2%，合计占我离岸服务外包执行额的25.6%。其中，承接越南和印度尼西亚离岸服务外包执行额增长较快，同比分别增长47.3%和40.5%。

从企业性质看，上半年，民营企业承接离岸服务外包执行额1259亿元，占全国30.1%，同比增长13.4%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额1919亿元，同比增长19.4%，占全国45.8%。

从吸纳就业看，截至2023年6月底，我国服务外包产业累计吸纳从业人员1530.5万人，其中大学及以上学历990.5万人，占64.7%。上半年，服务外包产业新增从业人员33万人，其中大学及以上学历24万人，占73.2%。

(责编：孙红丽、高雷)
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