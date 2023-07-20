人民网北京7月20日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，7月20日上午，国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局、306家地市监管分局统一挂牌，标志着金融监管体制改革迈出重要步伐，取得阶段性成效。

国家金融监督管理总局组建以来，着力提升服务实体经济质效，坚决守住不发生系统性金融风险底线，深入推进金融改革发展。认真履行金融监管新职责新使命，聚焦加强和完善现代金融监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断完善具有中国特色时代特征的金融监管体系，努力为全面推进中国式现代化建设作出新的贡献。

(责编：罗知之、高雷)

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