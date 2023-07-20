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淘宝10年老店超170万家

2023年07月20日14:57 | 来源：中国网科技
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原标题：淘宝是全网做生意最稳定的平台 10年老店超170万家

　　在7月19日举行的淘宝“星生代”百店创造营启动仪式上，淘天集团透露了一个数字：目前淘宝有170多万家“10年老店”，另外，持续经营5年以上的中小商家数量也相当可观。

　　行业人士分析，在各平台商家都在追求赚快钱的当下，淘宝鼓励中小商家做成“好店”、成为“老店”，为中小商家提供稳健增长持续经营的土壤，对全行业有正面引导意义。

　　不少商家认为，淘宝是全网营商环境最友好、做生意最稳定的平台。

　　淘宝商家参加“星生代”百店创造营活动

　　在淘宝已经开店20年的“麦太太”告诉记者，自己2003年开淘宝店的时候还是一个24岁大学刚毕业的小姑娘，今年44岁了，孩子也上高二了，“淘宝陪伴了我整个青春”。她觉得淘宝“很靠谱”，很适合他们这样“踏实过日子”的人，不用被过山车般的流量裹挟，也不必担心被苛刻的规则束缚住手脚，只要用心做产品、经营客户，就能有收获。

　　20年来，麦太太从来没有雄心“做大做强”，一直是“夫妻店”，每年开发几款新产品，保持着“小而美”的规模，年成交额一直在百万规模，很稳定，维持着一家人的生计。“还记得2007年怀孕的时候，一边大着肚子，一边打包发货，虽然辛苦，但每次有老顾客来店里下单，就会觉得很有成就感。”在麦太太说：“20年了，淘宝就像我的家人一样。”

　　阿强则在淘宝运营着一家杂货店。经过10多年打拼，最初个人创业的小店如今已是“五金冠”，成为行业内颇有名气的买手店品牌，积累了几百万粉丝，年成交额上亿。“那个时候想不到会做这么大！我们从一开始就坚持 ‘少女心’的风格选品，逐渐做出了自己的辨识度。”

　　近些年，他感觉到市场越来越“卷”，“但店铺在淘宝的大盘一直很稳，只要紧随平台的步伐、认真经营，总能得到可持续的回报。”他也跟随着淘宝开始做短视频等内容化的探索，效果很不错。

　　过去两个月，淘宝密集出台了一系列利好中小商家的举措，包括“造星计划”、百万新商扶持计划等，为中小商家提供资金、流量、培训等系统支持，吸引各类创业者在淘宝扎根。

　　在淘宝经营了快10年礼品定制店铺的小星对此深有感触。今年618，中小商家获得了前所未有的支持和曝光，他店里产品月销量超过30000件，这是他刚创业时候的100倍，连着好几天，他都是打包到凌晨两点才休息。“我也经历过起伏，但淘宝的环境比较友好，我的小生意一直都能找到生存空间。眼下又加大了对我们的支持力度，又让我看到新的机会。”

　　小星店铺的“爆品”之一：定制可乐罐

　　不少新商家奔着做长久生意的目标，加速入淘。公开数据显示，过去一年淘宝新增了512万商家，其中超过130万商家是00后。

　　做过企业运营总监的李新燕，今年5月刚刚注册了原创珠宝淘宝店，目标很明确，要开10年老店、做自己的品牌。被问及为何选择在淘宝创业，她表示：“淘宝有足够空间让你慢慢沉淀下来，而不是短期爆发后就结束。我觉得淘宝是最适合品牌成长的土壤。”

　　淘天集团中小企业发展中心生态运营负责人天德表示，淘宝的商家支持政策面向所有来淘宝创业的人，不管是刚注册的新商家，还是10年、5年“老店”，平台会针对商家的不同发展阶段给予支持，帮助商家实现长期持续有效经营，让每个认真经营的创业者都能被看见。

(责编：曹淼、陈键)
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