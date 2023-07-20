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两部门部署开展首批国家综合货运枢纽补链强链城市绩效评价

2023年07月20日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月20日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部办公厅、财政部办公厅联合印发通知，进一步明确首批支持的15个国家综合货运枢纽补链强链城市绩效评价工作要求。

2022年，交通运输部、财政部联合启动国家综合货运枢纽补链强链工作，聚焦国家综合立体交通网主骨架关键节点，服务国家重大战略实施，通过竞争性评审方式确定了天津、石家庄，宁波、金华，厦门、福州、泉州，济南、临沂，郑州，武汉，广州，重庆、成都，昆明首批15个支持城市，下达了启动资金。对上述城市开展绩效评估，是加强工作督促落实，确定后续奖励资金的必要举措。

通知要求，开展国家综合货运枢纽补链强链绩效评价工作应遵循客观真实、激励约束、公正透明的评价原则。通知明确了绩效评价包括城市准备工作、省级评价、部级评价三个环节，并确定了绩效评估参与各方的职责分工，进一步细化了年度绩效评价打分标准和材料清单，为高质量完成2022年度首批支持城市绩效评价工作提供了有力指导。

下一步，交通运输部将会同财政部认真做好首批支持城市绩效评价工作，组织开展绩效评价培训和答疑，推进国家综合货运枢纽补链强链工作取得更大成效。

(责编：王连香、高雷)
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