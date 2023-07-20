人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路部门：扎实做好节能环保工作 推进碳达峰碳中和

2023年07月20日15:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月20日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年以来，铁路部门积极投身生态文明建设，为全面建设美丽中国、加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献铁路力量。

加强宣传引导，推进养成节能环保新风尚。铁路部门围绕加快推进人与自然和谐共生的现代化，对照国家碳达峰碳中和相关要求和《国铁集团“十四五”节约能源和环境保护发展规划》等，组织开展形式多样的宣传教育活动，引导干部职工在工作、生活、出行等方面自觉践行绿色低碳要求。

完善约束机制，发挥铁路绿色低碳运输优势。铁路部门加快完善铁路能耗和碳排放统计监测体系，推动建立减污降碳的激励约束机制，加强绿色低碳科技攻关和技术应用推广，积极开展国家铁路碳达峰试点工作，并着力构建以铁路为骨干、与其他交通运输方式紧密衔接的快速轨道客运系统和以铁路为骨干的绿色低碳经济货运物流网络，推动大宗货物和中长途运输向铁路转移，减少交通能源和污染物排放。

抓好环评水保，确保项目依法依规开工开通。铁路部门制订实施2023年川藏铁路环水保工作重点和监督检查计划，加强川藏铁路生态环保专项课题研究；落实生态环保要求，科学规划布局铁路线路和枢纽设施，推进铁路与其他交通方式共用通道资源；强化环保选线理念，加强设计源头管理，加大工程出渣综合利用力度；加强铁路建设项目环水保验收管理，做好昌景黄高铁等多条线路验收工作的前期介入和闭环管理。

聚焦装备技术，细化铁路节能降耗减排举措。铁路部门根据“十四五”节能减排目标，分解落实2023年铁路指标计划；强化能源管控等新技术应用，积极推进大型客站等光伏发电系统改造；优化铁路能源结构，提高能源利用效率，加强废水废气排放达标管控。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门：扎实做好节能环保工作 推进碳达峰碳中和
　　人民网北京7月20日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年以来，铁路部门积极投身生态文明建设，为全面建设美丽中国、加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献铁路力量。 加强宣传引导，推进养成节能环保新风尚。…
两部门部署开展首批国家综合货运枢纽补链强链城市绩效评价
　　人民网北京7月20日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部办公厅、财政部办公厅联合印发通知，进一步明确首批支持的15个国家综合货运枢纽补链强链城市绩效评价工作要求。 2022年，交通运输部、财政部联合启动国家综合货运枢纽补链强链工作，聚焦国家综合立体交通网主骨架关键节点，服务国家重大战略实施，通过竞争性评审方式确定了天津、石家庄，宁波、金华，厦门、福州、泉州，济南、临沂，郑州，武汉，广州，重庆、成都，昆明首批15个支持城市，下达了启动资金。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部