人民网北京7月20日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年以来，铁路部门积极投身生态文明建设，为全面建设美丽中国、加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献铁路力量。

加强宣传引导，推进养成节能环保新风尚。铁路部门围绕加快推进人与自然和谐共生的现代化，对照国家碳达峰碳中和相关要求和《国铁集团“十四五”节约能源和环境保护发展规划》等，组织开展形式多样的宣传教育活动，引导干部职工在工作、生活、出行等方面自觉践行绿色低碳要求。

完善约束机制，发挥铁路绿色低碳运输优势。铁路部门加快完善铁路能耗和碳排放统计监测体系，推动建立减污降碳的激励约束机制，加强绿色低碳科技攻关和技术应用推广，积极开展国家铁路碳达峰试点工作，并着力构建以铁路为骨干、与其他交通运输方式紧密衔接的快速轨道客运系统和以铁路为骨干的绿色低碳经济货运物流网络，推动大宗货物和中长途运输向铁路转移，减少交通能源和污染物排放。

抓好环评水保，确保项目依法依规开工开通。铁路部门制订实施2023年川藏铁路环水保工作重点和监督检查计划，加强川藏铁路生态环保专项课题研究；落实生态环保要求，科学规划布局铁路线路和枢纽设施，推进铁路与其他交通方式共用通道资源；强化环保选线理念，加强设计源头管理，加大工程出渣综合利用力度；加强铁路建设项目环水保验收管理，做好昌景黄高铁等多条线路验收工作的前期介入和闭环管理。

聚焦装备技术，细化铁路节能降耗减排举措。铁路部门根据“十四五”节能减排目标，分解落实2023年铁路指标计划；强化能源管控等新技术应用，积极推进大型客站等光伏发电系统改造；优化铁路能源结构，提高能源利用效率，加强废水废气排放达标管控。

(责编：王连香、高雷)

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