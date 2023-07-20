人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）记者从航天科工集团获悉，近日，中国航天科工二院25所成功研制集光学检测、微调与加工一体的高精密光学自动化定心数控车床，并通过工程试点应用验证。

据介绍，光学产品的装配和调试，直接影响成像效果。高精密复杂光学系统对性能有严苛的要求，不仅要实现狭小空间内超精密光学镜片的精密装调，还需确保光学系统的稳定性。高精密复杂光学系统的装配和调试，往往靠经验丰富的匠人配合精密仪器完成，存在装调难度大、周期长、制造加工一致性差等问题。

研制团队以高精度透镜光学系统装调为基础，开展了高精密光学定心装调数控单元构建、高精密检测系统、基于自动定心的加工调节以及系统集成和应用验证等研究，突破了高精密装夹—调整一体化自动定心等关键技术，可实现微米级自动调整。

据了解，高精密光学自动化定心数控车床的成功研制，改变了传统高精密光学系统人工装调模式，装调效率提升近一倍，为光学产品研制生产提供高效高精度制造技术支撑。

(责编：赵竹青、高雷)

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