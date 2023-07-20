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中国气象局气象导航中心成立

2023年07月20日19:34 | 来源：新华网
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新华社北京7月20日电（记者黄垚）中国气象局气象导航中心20日在北京揭牌成立，将更好地为船舶海洋航行提供气象导航服务。

气象导航根据航区未来天气、海况条件和船舶性能特征为船舶优选一条能避开恶劣风浪区、航程短、航时少、节省燃料、提高运营效益和安全性的最佳航线。

据介绍，近年来，气象部门着力构建以风云气象卫星及洋面观测、CMA全球数值预报为基础，全球智能网格预报为支撑，融合海洋学、航海学以及计算机等多学科的远洋气象导航技术体系，集中攻关船舶智能航行、航行风险评估、船舶失速算法等技术，建设了新一代远洋气象导航系统。截至目前，该导航系统已累计服务船舶近8000航次，服务船企超60家，平均航线优化率30%。

目前，气象导航中心“一平台一船端一网站”的全链条远洋气象导航业务服务系统已经上线，“岸导+船导”的服务模式可满足船舶用户自主航行需求，同时还能为航运企业及货运企业提供船队航行、气象导航服务情况监控等信息。未来，气象导航中心将进一步加强海洋气象预报服务能力，建立我国远洋气象导航业务体系。

(责编：卫嘉、袁勃)
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