市场监管总局7月20日发布中国企业信用指数。2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。

中国企业信用指数立足市场监管部门职能和市场监管数据资源，通过对市场监管部门掌握的全量企业全生命周期的信用信息进行综合分析，着力从市场监管视角构建企业信用衡量工具。中国企业信用指数突出“市场监管数据在企业信用领域的价值特征”与“市场监管数据结构基本特征”两个特征，用更加丰富的信用评价维度展现企业信用状况，实现全国企业信用水平的指数化呈现。

编制中国企业信用指数，可以实现全国企业信用水平的指数化呈现，为全国统一大市场建设提供宏观数据支持；提供多维度的信用分析和管理方法，为优化营商环境提供重要抓手；从市场监管视角构建能够客观反映企业信用状况的工具，为建立健全以信用为基础的新型监管机制提供有力支撑。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经