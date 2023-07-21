原标题：“政策+活动”不断“上新” 消费活力持续释放

“您好！郑州这一次发放的家电消费券在这里买空调能使用吗？”17日，在盛华里购物中心小米专卖店内，张女士向销售人员询问家电消费券使用情况。

作为第四届“醉美·夜郑州”消费季重点活动之一，郑州2000万元家电消费券发放活动于7月14日上午10点上线。家电消费券限在郑州市内参与活动的家电零售企业线下实体店购买电视、冰箱、洗衣机、空调、手机等大小家电商品时使用。家电优惠券在卖场特价优惠的基础上再享折上折，空调、冰箱等夏季刚需的家电成为最受消费者欢迎的产品。

消费是释放内需潜力的关键环节和重要引擎。今年以来，我市连续出台了一轮又一轮的促消费政策，全面促进家电、汽车、住房、家装等大宗消费领域加快恢复。

活动层出不穷 家电消费“大礼包”持续投放

“去年装修好的房子，今年要买家电，赶上好几波家电消费券发放，这一算，省下好几千块钱了。”从今年1月份开始，在郑州安家的王涛就十分关注郑州消费券的发放，每次买家电能省下好几百元，这让王涛兴奋不已。

扩大家电消费也是提档大宗消费行动中的重点。今年以来，我市家电消费“大礼包”不断投放。2023年1月6日10:00开始，到1月15日，我市共计发放家电消费券1500万元，每张券值500元，总计3万张；从2022年12月31日至2023年2月6日，分别通过京东、苏宁、天猫、抖音、快手五大平台发放5000万元电商消费券，惠利消费者，支持郑州市商家卖全网；3月11日上午10时，发放家具、建材、家电消费券1亿元；7月14日起，发放2000万元家电消费券……消费券的不断投放，为消费者带来了实惠，进一步激发了消费潜力。

除了消费政策的加码，不少家电商家推出的促销活动更是层出不穷，进一步激发活力，开拓市场空间。进入夏季，不少家电销售店内，多款商品贴着“家电以旧换新”等标语。工作人员告诉记者，消费者购买冰箱、彩电、洗衣机等产品都可以参加以旧换新活动，购买绿色智能家电还能享受一定的价格补贴。

此外，线上商家也纷纷推出大型促销活动，形成多点开花、亮点纷呈的促消费局面。据今年京东“6·18”数据统计数据显示，今年“6·18”，河南购买力全国排名第八，作为省内消费领头羊，郑州市继续拔得河南省内购买力头筹。在强力促销政策的刺激下，河南消费者的购物热情空前高涨，大家电、手机、电脑整机、厨卫大电、面部护肤是河南人消费金额最高的5大品类。

“政策”持续发力 汽车消费增长势头良好

作为大宗消费商品，汽车对消费市场具有极强的拉动力，也是政府联动企业实施促消费政策的重要领域。2023年1月1日到2月6日，我市发放5000万元汽车消费券，对在我市买车上牌的消费者，发放3000元至6000元不等的消费补贴，助力汽车消费。为满足市民汽车消费需求，我市将2023年“兔年迎春”汽车焕新季活动截止时间由2023年2月6日延长至3月10日，并增发1亿元汽车消费券。2023年6月21日至2023年8月31日，我市开展“乐驾一夏”汽车焕新季活动，共计发放5000万元汽车消费券。

汽车消费券能够带动观望客户提前消费，释放汽车消费潜力，充分发挥消费在畅通经济循环中的牵引带动作用。

“汽车消费券金额比较大，对于我们消费者来说非常实用。”购车者张新告诉记者。

目前，在比亚迪4S店里，汉、秦、宋PLUS、海豹等都是热门车型。“国产新能源车市场占有率越来越高，车型、价格、续航更符合客户的需求，而且是民族品牌更有自豪感，比亚迪很多车型现在销量都很高。”比亚迪4S店销售人员说，现在每个月订单都爆满，热门车型甚至要等上数月。

“措施”接踵而至 购房消费需求稳步释放

今年以来，郑州楼市利好信号不断释放：

1月29日起，在郑州购首套房，房贷利率由4.1%调整为3.8%；4月7日，郑州住房公积金管理中心发布《关于住房公积金租房提取和购房贷款有关事项的通知》，首次使用住房公积金贷款购买家庭首套住房的，购房人夫妻双方缴存情况均符合住房公积金贷款条件时，最高贷款金额由80万元调整为100万元。4月24日，符合“带押过户”交易条件的买卖双方即可办理相关业务。5月11日，郑州住房公积金管理中心官网发布《关于购买新建预售商品住房提取住房公积金支付购房首付款有关事项的通知（试行）》，其中提到“预提住房公积金支付购房首付款”。6月15日，郑州市人民政府发布关于印发郑州市金融支持经济高质量发展若干措施的通知。通知提出，推动房地产与金融形成良性循环。支持房地产市场平稳健康发展。落实差别化住房信贷政策，合理确定商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求，支持居民刚性和改善性住房需求。7月份，郑州市住房保障和房地产管理局发布了《关于印发郑州市商品房买卖合同示范文本的通知》，进一步规范商品房交易行为，对《买卖合同》进行了细化和完善，自2023年9月1日起全市房地产开发企业、房地产经纪机构应在企业售楼处、经营场所公示《商品房买卖合同（预售）示范文本》《商品房买卖合同（现售）示范文本》。现行买卖合同同时废止。

贷款利率不断下调、调整限购区域、施行带押过户等楼市利好消息接踵而来，激活了存量房市场。

根据郑州360房产网公布的数据，6月份郑州市域商品房成交量，是2023年以来成交最多的月份。（记者 张倩）

(责编：曹淼、陈键)

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