原标题：夏日消费添新引擎 服务消费高景气有望持续

暑期是观察服务消费的重要窗口。记者了解到，今年暑期“夜经济”和避暑旅游热度不断上升，成为拉动消费的新引擎。业内专家表示，当前我国餐饮消费持续恢复，旅游消费持续火爆，预计服务消费高景气有望持续。

“四位有座位吗？”“老板再加一瓶啤酒”……位于北京安定门的一家烧烤店门口已排起长队。“晚上7点是我们的客流高峰期，经常忙得连口水都喝不上。”这家烧烤店的负责人说，晚上10点，整条街上的餐厅依然灯火通明，一派烟火气。

在安徽省合肥市罍街，晚上10点，街头巷尾仍是人头攒动。据“阿胖龙虾”餐厅负责人介绍，相较中午，暑期夜间消费提升更为明显，“从18点到22点，整个步行街都很热闹，晚上我们店平均能翻台四五次。”

在炎炎夏日，拥有丰富多彩的夜生活，成为越来越多消费者的必选项，“夜经济”焕发活力，成为消费新引擎。美团数据显示，暑期以来，“夜游”“夜市”搜索量同比增长约80%，大众点评相关的攻略笔记同比增长160%。以堂食餐饮、休闲娱乐等为代表的生活服务品类在晚上7点迎来全天消费最高峰。

图为7月11日晚，游客在河南洛阳十字街小吃一条街拍摄夜景 记者鲁鹏 摄

“暑期以来，平台上提供‘夜宵’主题团购的餐饮门店数同比增长60%，相关订单量增长超300%。麻辣菜肴更容易唤醒夏日疲乏的味蕾。重庆火锅、川菜、烤串均是夜间堂食热门品类。”美团有关负责人说。

不少咖啡厅、酒吧、餐饮企业契合夏日主题，将餐厅设计改为露营风格。如什刹海某主题餐厅在露台搭建了户外遮阳伞，搬来露营桌椅，并在晚间播放电影，吸引不少消费者进店体验。今年3月，一家露营风格的小茶馆在北京西城的灵境胡同正式开业。“小店开业以来，生意超出预期，周末生意好的时候，要同时接待七八拨客人，店内常常座无虚席。”该茶馆负责人贾茹说。

美团研究院副院长厉基巍表示，暑期“承上启下”，是观察生活服务业的重要窗口。“今年暑期，以‘晚7点’为代表的暑期经济亮点频现，生活服务业延续了上半年的强劲复苏。”

暑期出游热度升温

今年夏季，暑期出游热度不断升温。

暑期游产品的预订迎来高速增长。去哪儿平台的暑期机票预订量从6月23日起逐日增长，7月3日至9日进入首个高峰期，预订量已超过2019年同期七成。携程数据显示，暑期游研学产品预订量已经超过2019年同期。

“今年暑期国内游市场自端午开始逐渐进入出游高峰，以‘避暑’‘清凉’为主题的出游产品预订量不断攀升。”途牛旅游网有关负责人说，各地机票、酒店价格也涨幅明显。

“7月以来，途牛自营民宿——南京高岗村桐画田园民宿的接待量成倍提升，周末亲子家庭客群占比达八成。”途牛旅游网有关负责人说。

图为途牛南京高岗村桐画田园民宿暑期接待的企业团建

位于北京郊区的Hi MaMa亲子庄园，是不少家庭避暑的热门选择。“我们暑期首周入住率达到80%，预计从7月中旬开始，将迎来持续的满房期。”Hi MaMa亲子庄园运营负责人孙建磊说。

成都融创水世界成为当地避暑热门打卡地。“今年暑期我们日均客流量较去年增幅明显。在用户旺盛的游玩需求下，景区将闭园时间从18时延长至21时，继而又调整为22时。”成都融创水世界相关负责人说。

此外，多位酒店、民宿负责人对记者表示，受夏季高温影响，游客在酒店停留时间显著变长。“一方面，消费者去室外玩乐，大多会选择避开高温时段，并且很多景点也推出了各种各样的夜游玩法；另一方面，越来越多的酒店、民宿能够为住客提供丰富多元的体验项目。”厉基巍说。

服务消费高景气有望延续

业内专家表示，当前，我国餐饮消费持续恢复，旅游消费持续火爆，预计服务消费高景气有望持续。

国泰君安证券分析师董琦说，当前，我国服务消费整体维持高景气。展望后市，随着促消费政策的加速落地，汽车、家居类消费将继续支撑消费的韧性，同时，居民暑期出游意愿的提升也有望带动服务消费景气延续。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平指出，6月服务业PMI继续扩张，餐饮消费连续增长，显示服务业恢复情况较好，景气度有望延续。服务消费占整体消费约四成，服务业持续好转，对消费加快恢复有较大促进作用。

“6月居民全口径服务消费两年平均增速反弹，显示居民总收入改善并不弱。”申万宏源宏观分析师屠强说。

“当前，居民出行意愿依然较强，民航执飞量、地铁客运量和网约车订单量数据都处于历史同期最高水平。”浙商证券首席经济学家李超说，展望下半年，出行、旅游等消费需求将逐步释放。（记者 许坦、丁雅雯、吴慧珺）

(责编：曹淼、陈键)

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