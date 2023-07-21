人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

夏日消费添新引擎 服务消费高景气有望持续

2023年07月21日08:31 | 来源：新华网
小字号

原标题：夏日消费添新引擎 服务消费高景气有望持续

暑期是观察服务消费的重要窗口。记者了解到，今年暑期“夜经济”和避暑旅游热度不断上升，成为拉动消费的新引擎。业内专家表示，当前我国餐饮消费持续恢复，旅游消费持续火爆，预计服务消费高景气有望持续。

“四位有座位吗？”“老板再加一瓶啤酒”……位于北京安定门的一家烧烤店门口已排起长队。“晚上7点是我们的客流高峰期，经常忙得连口水都喝不上。”这家烧烤店的负责人说，晚上10点，整条街上的餐厅依然灯火通明，一派烟火气。

在安徽省合肥市罍街，晚上10点，街头巷尾仍是人头攒动。据“阿胖龙虾”餐厅负责人介绍，相较中午，暑期夜间消费提升更为明显，“从18点到22点，整个步行街都很热闹，晚上我们店平均能翻台四五次。”

在炎炎夏日，拥有丰富多彩的夜生活，成为越来越多消费者的必选项，“夜经济”焕发活力，成为消费新引擎。美团数据显示，暑期以来，“夜游”“夜市”搜索量同比增长约80%，大众点评相关的攻略笔记同比增长160%。以堂食餐饮、休闲娱乐等为代表的生活服务品类在晚上7点迎来全天消费最高峰。

图为7月11日晚，游客在河南洛阳十字街小吃一条街拍摄夜景 记者鲁鹏 摄

“暑期以来，平台上提供‘夜宵’主题团购的餐饮门店数同比增长60%，相关订单量增长超300%。麻辣菜肴更容易唤醒夏日疲乏的味蕾。重庆火锅、川菜、烤串均是夜间堂食热门品类。”美团有关负责人说。

不少咖啡厅、酒吧、餐饮企业契合夏日主题，将餐厅设计改为露营风格。如什刹海某主题餐厅在露台搭建了户外遮阳伞，搬来露营桌椅，并在晚间播放电影，吸引不少消费者进店体验。今年3月，一家露营风格的小茶馆在北京西城的灵境胡同正式开业。“小店开业以来，生意超出预期，周末生意好的时候，要同时接待七八拨客人，店内常常座无虚席。”该茶馆负责人贾茹说。

美团研究院副院长厉基巍表示，暑期“承上启下”，是观察生活服务业的重要窗口。“今年暑期，以‘晚7点’为代表的暑期经济亮点频现，生活服务业延续了上半年的强劲复苏。”

暑期出游热度升温

今年夏季，暑期出游热度不断升温。

暑期游产品的预订迎来高速增长。去哪儿平台的暑期机票预订量从6月23日起逐日增长，7月3日至9日进入首个高峰期，预订量已超过2019年同期七成。携程数据显示，暑期游研学产品预订量已经超过2019年同期。

“今年暑期国内游市场自端午开始逐渐进入出游高峰，以‘避暑’‘清凉’为主题的出游产品预订量不断攀升。”途牛旅游网有关负责人说，各地机票、酒店价格也涨幅明显。

“7月以来，途牛自营民宿——南京高岗村桐画田园民宿的接待量成倍提升，周末亲子家庭客群占比达八成。”途牛旅游网有关负责人说。

图为途牛南京高岗村桐画田园民宿暑期接待的企业团建

位于北京郊区的Hi MaMa亲子庄园，是不少家庭避暑的热门选择。“我们暑期首周入住率达到80%，预计从7月中旬开始，将迎来持续的满房期。”Hi MaMa亲子庄园运营负责人孙建磊说。

成都融创水世界成为当地避暑热门打卡地。“今年暑期我们日均客流量较去年增幅明显。在用户旺盛的游玩需求下，景区将闭园时间从18时延长至21时，继而又调整为22时。”成都融创水世界相关负责人说。

此外，多位酒店、民宿负责人对记者表示，受夏季高温影响，游客在酒店停留时间显著变长。“一方面，消费者去室外玩乐，大多会选择避开高温时段，并且很多景点也推出了各种各样的夜游玩法；另一方面，越来越多的酒店、民宿能够为住客提供丰富多元的体验项目。”厉基巍说。

服务消费高景气有望延续

业内专家表示，当前，我国餐饮消费持续恢复，旅游消费持续火爆，预计服务消费高景气有望持续。

国泰君安证券分析师董琦说，当前，我国服务消费整体维持高景气。展望后市，随着促消费政策的加速落地，汽车、家居类消费将继续支撑消费的韧性，同时，居民暑期出游意愿的提升也有望带动服务消费景气延续。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平指出，6月服务业PMI继续扩张，餐饮消费连续增长，显示服务业恢复情况较好，景气度有望延续。服务消费占整体消费约四成，服务业持续好转，对消费加快恢复有较大促进作用。

“6月居民全口径服务消费两年平均增速反弹，显示居民总收入改善并不弱。”申万宏源宏观分析师屠强说。

“当前，居民出行意愿依然较强，民航执飞量、地铁客运量和网约车订单量数据都处于历史同期最高水平。”浙商证券首席经济学家李超说，展望下半年，出行、旅游等消费需求将逐步释放。（记者 许坦、丁雅雯、吴慧珺）

(责编：曹淼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十六号航天员乘组圆满完成出舱活动全部既定任务
　　人民网北京7月20日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年7月20日21时40分，经过约8小时的出舱活动，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同，在空间站机械臂支持下，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员景海鹏、朱杨柱已安全返回空间站问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。 航天员出舱活动期间，完成了核心舱全景相机B在轨支架安装及抬升、梦天舱全景相机A和B解锁及抬升等任务，全过程顺利圆满。…
让天更蓝、山更绿、水更清 4组关键词解锁美丽中国
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部