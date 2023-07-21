原标题：“三秦四季 夏风陕靓”2023陕西省暑期文旅消费季启幕

7月18日，由陕西省文化和旅游厅、陕西省商务厅、西咸新区管委会主办的“三秦四季 夏风陕靓”2023陕西暑期消费季在西安市昆明池景区拉开序幕。

现场发布了2023陕西省暑期文旅消费季活动内容，省文旅厅将与各市文旅局共同策划2023暑期文旅消费季4类共20条精品旅游线路、5大类162项特色鲜明的暑期主题系列活动；省文旅厅还将联合银行开展“百城百区”金融支持文旅消费、助企惠民优惠措施；陕西文旅惠民平台将推出演出、旅游景区、旅游线路文旅消费专项补贴内容，以及对境内外来陕游客乘坐旅游专列、旅游包机实施绩效奖补，与在线旅游平台和新媒体平台合作策划推出一系列线上旅游宣传营销活动等。

中国银联陕西分公司、中国银行、建设银行、工商银行、中国邮储银行陕西省分行等金融机构, 陕旅集团、陕文投集团、西部机场集团、陕西交控集团、中铁西安局集团等10家重点企业，围绕“三秦四季 夏风陕靓”2023陕西省暑期文旅消费季活动，现场联合发布了暑期文旅消费优惠措施和支持政策，共同发力推动全省暑期文旅经济持续增长。

活动现场，来自关中、陕南、陕北的部分地市文旅局通过视频或推介形式展示了当地暑期文旅活动和优惠措施。围绕“夜展览、夜购物、夜演艺、夜娱乐、夜美食”，昆明池景区设置了夏日文旅集市，全省各市区文化和旅游局和重点文旅企业集中展示了文旅活动、品牌文创、非遗技艺和文旅产品，吸引不少在昆明池游览的市民游客驻足停留。

陕西省文化和旅游厅党组书记、厅长高阳表示，今年以来，陕西持续深化“三秦四季”旅游宣传品牌，围绕拓展乡村、城市、数字、夜晚、国际五大消费空间，创新消费业态，激发消费意愿，丰富数字文化产品供给，发展夜间文化和旅游经济，积极“引客入陕”，促进出入境旅游复苏，加快恢复和扩大文旅消费，文旅市场强劲复苏，文旅产业对于社会经济发展的带动效应愈发凸显。利用暑期旅游黄金季，将培育消费新业态新模式新场景，增加优质文旅产品供给力度，规范有序开展文旅消费促进活动，倡导文明旅游、安全旅游、质量旅游，让“烟火气”“文化味”和“文明风”同行。

据了解，下一步，陕西将持续做好“三秦四季 夏风陕靓”活动，通过持续发布最新优惠政策和旅游线路，向全国广大游客提供更加优质、更具吸引力的、更加便捷的文旅服务产品。（齐正）

(责编：曹淼、陈键)

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