原标题：我国国内消费有望继续扩大

今年上半年，居民消费稳步扩大，市场销售增长加快，国内消费恢复态势向好。从全年来看，支撑消费增长的有利条件较多，消费有望继续扩大。

上半年我国国内消费恢复态势，主要有以下特点：

一是服务消费增长较快，出行类和接触型消费增势较好

随着各类服务消费场景的恢复，居民服务消费支出增加，餐饮、交通、旅游消费增长较快。

上半年，全国居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，明显快于全部消费支出增速。其中交通支出增长12.9%。

上半年，全国餐饮收入同比增长21.4%；营业性客运量同比增长56.3%。

今年端午假期，国内旅游人次、旅游收入分别增长32.3%、44.5%。

二是商品销售稳定增长，升级类商品销售增长较快

在服务消费快速恢复的同时，商品消费稳步扩大，特别是满足居民发展型需求的商品销售增势较好。上半年，商品零售额同比增长6.8%，限额以上单位八成商品零售类值保持增长。其中，金银珠宝类、体育娱乐用品类等升级类商品的零售额同比分别增长17.5%、10.5%。

汽车等大宗商品消费持续增长。上半年限额以上汽车类商品零售额同比增长6.8%。

三是消费新动能发展壮大，绿色消费、数字化消费扩大

随着居民消费理念转变，促进消费提质升级政策显效，消费新动能持续增强。绿色智能产品销售较快增长。上半年，新能源乘用车销售量超过300万辆，同比增长37.3%；限额以上单位低能耗家用电器和音像器材类零售额同比增速超过20%；大数据监测显示，“6·18”期间，智能家电和音像器材类商品成交额明显较快。

随着直播带货、即时零售等新型商业模式带动增强，网上零售较快增长。上半年，实物商品网上零售额同比增长10.8%。

四是文化娱乐消费潜力释放，乡村市场发展向好

随着线下消费场景有序恢复，体育赛事、演唱会、戏剧表演等文体活动增多，带动消费扩大。上半年，全国居民人均文化娱乐支出同比名义增长38.5%。全国电影票房同比增长52.9%，观影人次增长51.8%。

乡村振兴稳步推进，乡村消费市场持续活跃。上半年，乡村消费品零售额同比增长8.4%，增长快于城镇，乡村限额以上单位化妆品类、金银珠宝类零售额增速也明显快于城镇。农村电商发展加快，大数据监测显示，“6·18”期间农村地区网上零售额的增速快于全部网上零售额的增速。

总的来看，上半年消费潜力逐步释放，消费恢复态势向好，促进了经济发展和民生改善。

从全年来看，支撑消费增长的有利条件较多，消费有望继续扩大。

一是消费潜力巨大。当前我国正处在消费结构升级较快发展阶段，新型城镇化稳步推进，乡村振兴有效实施，消费相关基础设施不断完善，有利于消费潜力释放。

二是消费能力逐步提升。今年以来，经济恢复向好，就业形势总体改善，居民收入持续增加，有利于增强居民消费能力，提升消费意愿。

三是消费环境继续改善。经济社会全面恢复常态化运行，消费场景不断拓展，消费新场景也不断涌现，为消费恢复增添了活力。同时，各地区各部门积极出台实施促消费政策，维护良好的消费秩序，有利于增强消费信心。还要看到，以绿色消费、智能产品消费为代表的新消费增长点逐步形成，将助力消费发展向好。

下阶段，进一步释放消费潜力，要千方百计增加城乡居民收入，继续落实好促消费政策，优化消费环境，增加优质的消费产品供给，培育壮大新兴消费，促进经济稳定持续健康发展。

(责编：曹淼、陈键)

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