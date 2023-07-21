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以文化特色点亮夜间经济（纵横）

许庆光
2023年07月21日08:49 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：以文化特色点亮夜间经济（纵横）

　　品美食、观演出、拍美照、赏夜景……不久前开门营业的乌鲁木齐市天山明月城吸引众多游客，成为新疆文旅人气提升、消费动能复苏的生动缩影。

　　夜间经济是满足消费者个性化、多样化需求的重要方式。发展夜间经济，不仅能更好释放消费潜力，对于扩大内需、繁荣市场、创造就业等也有积极意义。有调查报告显示，我国城市60%的消费发生在夜间，在旅游人均消费的贡献方面，夜间消费至少是白天消费的3倍。眼下正值新疆旅游旺季，通过夜间经济激发消费潜力，正当其时。

　　从乌鲁木齐市的新疆国际大巴扎景区，到喀什市的喀什古城景区印象一条街，近年来，新疆各地纷纷把发展夜间经济作为聚拢人气、提振消费的重要抓手，夜间经济发展呈现载体不断扩大、业态不断丰富、潜力不断释放的喜人态势。也要看到，新疆一些地方的夜间经济形态以餐饮、购物为主，还不能有效满足不断升级、日益多样化的大众消费需求，探索更多符合当地特点的新业态是当务之急。

　　“千篇一律”很难突围，“各具特色”才能蹚出新路。从唐服唐妆的“不倒翁小姐姐”，到“房谋杜断”的互动新玩法“盛唐密盒”，西安的大唐不夜城之所以能够保持口碑、维持热度，很大程度上就在于立足大唐文化，不断推出颇具特色的文化IP。可见，进一步激发夜间经济消费潜力，还要增加有效供给。不断丰富夜间经济业态模式，才能更好满足人们个性化、多层次、品质化的消费需求。

　　让夜间经济“火起来”“热起来”，不仅是一道经济课题，也是一道治理考题。怎样进行合理规划，避免同质化、低水平建设？如何完善交通、停车场等基础设施，提升治安管理、噪声控制、垃圾处理等公共服务水平？怎么加强对夜间经营场所的监管，保障食品安全、提升环保水平？……下足绣花功，突出文化特色、做好细节管理、改善用户体验，就能进一步点亮夜间经济，打造一批“本地人常去、外地游客必去”的打卡地，为经济发展持续注入活力。

　　（摘编自《新疆日报》，原题为《让夜间经济“火起来”“热起来”》）

(责编：曹淼、陈键)
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