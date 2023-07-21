陈炜伟 严赋憬 周圆

新华社北京7月20日电（记者陈炜伟 严赋憬 周圆）《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》近日发布。围绕意见出台的重大意义、重要部署，“新华视点”记者采访了相关部门负责人、权威专家和民营企业家。

民营经济是推进中国式现代化的生力军

意见指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。

国家发展改革委副主任李春临说，长期以来，民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了积极作用，已经成为我国经济制度的内在要素、推动经济持续健康发展的重要力量。

“但一段时间以来，民营经济发展环境发生了一些变化，不少民营企业遇到了一些困难和问题，民营经济发展信心受到一定影响，迫切需要完善一批基础制度、出台一批管用举措、推广一批经验做法，更好提振信心，促进民营经济高质量发展。”李春临说，意见的出台充分体现了党中央对民营经济的高度重视和对民营经济人士的深切关怀，将有力促进民营经济发展壮大。

围绕推动民营经济实现高质量发展，意见提出，引导民营企业完善治理结构和管理制度，鼓励持续加大研发投入，提高国际竞争力，支持民营企业参与国家重大战略。

“意见对民营经济面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了大家实现高质量发展的预期。”腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾说，要坚定信心向前看、练好“内功”加油干，着力加强科技创新，坚定推进“数实融合”，助力中小企业数字化转型，在促进增长、推动创新、创造就业、国际竞争中展现更大作为。

持续优化民营经济发展环境

意见提出，构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力。

“政策稳定性和连续性对企业的长期投资和创新影响较大。”清华大学五道口金融学院副院长田轩认为，在意见指引下，要将市场思维更多、更好地融入改革过程，通过建立完善程序化、市场化的政策执行体系，让市场各方尽快归其位、司其职，让经营主体充分竞争、释放活力。

意见明确，持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争政策制度，完善社会信用激励约束机制和市场化重整机制。

“持续优化民营经济发展环境为民营企业良性循环和发展提供保障。”天合光能股份有限公司董事长高纪凡说，意见提出持续破除市场准入壁垒，有助于创造公平公正的竞争机制，让民营企业根据自身实力和创新能力开展公平竞争，也从根本上提高全社会的创新动力。

加大对民营经济政策支持力度

意见提出，精准制定实施各类支持政策，完善政策执行方式，加强政策协调性，及时回应关切和利益诉求，切实解决实际困难。

中国民营经济研究会会长李兆前说，意见明确了大力支持民营企业发展的政策措施，优化政策执行方式，确保政策落到基层、惠及企业，以更好发挥民营经济优势、促进其发展壮大。

意见明确，完善融资支持政策制度，完善拖欠账款常态化预防和清理机制，强化人才和用工需求保障，完善支持政策直达快享机制，强化政策沟通和预期引导，根据实际设置合理过渡期。

李兆前分析，意见将融资放在支持政策首位，将预防和清理欠款问题单列一条，将政策直达快享、“免申即享”等机制写入文件，同时加强政策沟通和预期引导，增强监管制度和政策的稳定性、可预期性。这些针对性措施将极大稳定市场预期，拓宽政策落实覆盖面，增强企业获得感。

健全对各类所有制经济平等保护的法治环境

法治是最好的营商环境。意见提出，强化民营经济发展法治保障，健全对各类所有制经济平等保护的法治环境，为民营经济发展营造良好稳定的预期。

防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷；进一步规范涉产权强制性措施，避免超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产……意见在依法保护民营企业产权和企业家权益方面作出明确要求。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所副所长欧阳慧说，这些以公平为核心原则的产权保护法治举措，能够切实保障民营企业规则平等、权利平等和机会平等，为民营企业家心无旁骛干事业创造更多安全感。

意见还提出了完善监管执法体系和健全涉企收费长效监管机制的相关举措，明确要提高监管公平性、规范性、简约性，畅通涉企违规收费投诉举报渠道。

欧阳慧分析，这些举措将扎实推进依法行政，通过权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信的法治政府建设推动民营经济高质量发展。

恒银金融科技股份有限公司董事长江浩然表示，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，对于激励民营经济人士放心投资、安心经营、用心发展必将产生积极作用，有利于提振市场预期和信心。

持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围

意见提出，引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士，培育尊重民营经济创新创业的舆论环境，支持民营企业更好履行社会责任。

“民营经济的高质量发展离不开主旋律强劲、正能量充沛的社会氛围。”欧阳慧说，要引导社会正确认识民营企业的重大贡献和重要作用，营造鼓励创新、宽容失败的舆论环境和时代氛围，鼓励民营经济打造新优势、拓展新空间、开辟新赛道。

意见还指出，促进民营经济人士健康成长，培育和弘扬企业家精神，加强民营经济代表人士队伍建设。

在李兆前看来，加强对民营经济人士的梯次培养，建立健全年轻一代民营经济人士传帮带辅导制度，将为民营经济发展厚植新的有生力量，激荡起新的发展动能。

(责编：王震、陈键)

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