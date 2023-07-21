新华社北京7月20日电生态环境部20日发布消息，中美应对气候变化对话日前在京举行。

记者从生态环境部获悉，经中美双方商定，美国总统气候问题特使克里于7月16日至19日访华。中国气候变化事务特使解振华与克里举行会谈，生态环境部副部长赵英民参加。双方就落实两国元首巴厘岛会晤共识、合作应对气候变化全球性挑战深入交换意见。

双方一致认为，气候变化是人类面临的共同挑战，两国携手合作应对该挑战具有重要意义。双方围绕落实《中美应对气候危机联合声明》《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，就推进全球气候治理、加强对话合作等议题进行了坦诚、深入、建设性的对话。

会谈期间，双方介绍了各自应对气候变化的政策措施和行动进展，并围绕能源转型、全球绿色产业链供应链、低碳零碳负碳技术、推动合作机制化务实化等深入交流，愿继续共同努力推动气候变化多边进程，坚持《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的目标和原则，支持《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）主席国阿联酋的工作，与各方一道推动COP28取得成功。

双方商定将继续保持密切沟通。

(责编：王震、陈键)

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