7月20日，发展夜经济系列活动启动仪式在在河南省商丘市虞城县马牧集老街举行，该活动将有利于进一步扩大居民消费，提升小城经济新活力。

据了解，为改善城市环境，提升城市品位，满足群众多层次、个性化生活需求，凝聚城市记忆和文化内涵，虞城县筹划了马牧集老街文化系列项目。马牧集老街改造工程是虞城县百城提质建设重点项目之一，该县围绕河南省、商丘市提出的“以文化城、以业兴城、以绿荫城、以水润城”百城提质目标和虞城县“丰绿增水、兴业强文”发展理念，城关镇把马牧集老街改造提升作为百城提质突破口。

在马牧集老街，文艺节目汇演、虞城县非遗展演、老字号精品展、大学生创业创新大赛、民间文艺汇演、名优小吃荟萃、名优特产推销、模特走秀、“十大名吃、十大名品、名优特产评选”等数十个活动项目依次登场，活动现场精彩纷呈。

“出摊不到2个小时，带来的提拉米苏蛋糕就卖光了。”马牧集老街地摊前，“90后”摊主李文感受到“售罄”带来的快乐，“没想到自己做的蛋糕，被这么多人喜爱。”

当晚，马牧集老街现场气氛火爆，游人如织，既有慕名而来的外地游客，也有专门到现场体验的当地居民，人们在地摊前体验风味小吃，在非遗集市里寻找时代记忆，在音乐秀场边激荡飞扬青春，在灯火霓虹里感受夏日晚风……食在老街、游在老街、乐在老街。

据虞城县马牧集老街项目策划相关负责人表示，下一步，虞城县将继续提升品牌影响力，打造主题鲜明、个性彰显、特色突出的消费活动，丰富夜间消费供给，推动活动促消费、惠民生，营造有利于夜间经济发展的市场氛围，将虞城县的文态、生态、业态并重发展，使产业、就业、创业巧妙融合，使市民的高质量、高品质生活再上台阶，为虞城县经济发展注入新活力。（王支援 王温轩 贾震）

(责编：董童、高雷)

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