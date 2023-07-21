2022年，河南省教育厅对“国培计划”进行了重大改革，实施“项目县建设项目”，把规划设计教师培训项目的权力交给了项目县，并给予经费重点支持。对此，虞城县积极开展项目县建设工作，全方位促进县域教师专业发展，赢得一线教师称赞。今年5月，河南省2022年“国培计划”项目县建设现场推进会在虞城召开。

据了解，虞城该县依托“国培计划”项目县，全面构建县域教师发展支持服务体系，项目县建设取得了阶段性成果：校本研修和“三名”工作室研修案例42个，研修成果汇册108本；集体备课42课时，观课议课30节。

虞城县坚持“下得去、学得好、用得上”学用转化九字方针，多措并举，确保培训后学用转化的实效。一是重考核，把考核结果纳入学校综合考评和教师绩效考核。二是重投入，将活动经费纳入县财政预算，保障优秀学区工作室、校本研修示范校活动经费，工作室每年度不低于5000元，校本研修示范校每年度不低于1万元。三是重奖励，开通评优评先绿色通道。对达标的“教师发展学校”和“校本研修示范校”挂牌；对表现优秀的教师，优先推荐参与骨干教师、优秀教师遴选、高端研修、教科研课题立项等。

虞城县第一实验小学是虞城县办学规模较大的城区学校，在职教师300余人，既有工作多年的老教师，也有刚参加工作的新教师，虽然学校在教师教研方面尝试了很多种方式，但以“校本研修”促“教师成长”的目标却不尽如人意。项目县建设实施后，既有专家把脉问诊，又有成熟经验提供借鉴，校本研修呈现了新局面、实现了新提升。

大侯淮扬小学是一所农村学校，之前学校校本研修多采取互相听课评课，形式单一，效果不佳。国培送教下乡实施后，大侯淮扬小学校本研修从“蹒跚学步”到“弯道超车”，项目县建设实施后，学校的校本研修更是驶入了“快车道”。

刘店中心小学教师张岩说：“以前上课都是参考教学用书，复制别人的教案进行上课，不知道目标是否达成。利用现在新的模式进行教研，自己能充分参与进去，钻研教材和课标，对每节课都能深刻理解，现在就是不拿教案都能去上课了。”

“强国必先强教，强教必先强师。我们将充分发挥‘教研训’深度融合的优势，牢记为党育人、为国育才的初心使命，凝心聚力，砥砺前行，努力完善县域教师发展支持服务体系，强力推动‘国培计划’项目县建设工作再上新台阶。”虞城县政府副县长，县教体局党组书记、局长刘新学在谈到依托“国培计划”推进教师专业发展时信心百倍地说。（王支援 李超 王以智）

(责编：董童、高雷)

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