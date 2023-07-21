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邮储银行积极开展2023年防范非法集资宣传月活动

2023年07月21日10:37 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行积极开展2023年防范非法集资宣传月活动

“邮储银行不仅为我们提供资金支持，还将‘金融服务大篷车’开到了现场，为我们讲解金融基础知识、防范非法集资案例，真的很有收获！”在北京一家农产品市场做生意的商户周老板称赞道。

6月以来，中国邮政储蓄银行按照国家金融监督管理总局、中国银行业协会部署要求，组织开展了以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动，通过线上线下相结合的方式，向社会大众普及防范非法集资知识，助力营造和谐稳定的金融发展环境。

邮储银行制定了专项活动方案，组织全行开展多层次、接地气的宣传。活动期间，邮储银行充分发挥点多面广、覆盖城乡的网络优势，以网点为阵地，积极向社会大众普及防范非法集资知识；运用官方微信公众号和视频号等线上渠道，剖析常见的非法集资套路并宣传防范要点；组织开展“合规文化下基层”系列活动，通过案件警示教育巡回宣讲、搭建合规文化长廊等方式提升员工的合规意识。

为了提升活动效果，邮储银行各分行结合实际，开展了形式多样、内容丰富的防范非法集资宣传。北京分行“金融服务大篷车”走进农产品批发市场普及金融知识，并现场表演自创的小品、相声等，用群众喜闻乐见的文艺形式宣传防范非法集资等金融知识；吉林分行与公交公司合作，将防范非法集资宣传图文张贴在车身及车内醒目位置，由邮储银行员工作为“移动宣传员”，面向乘客进行金融知识宣传；江苏分行携手当地邮政分公司，以邮车为载体开展宣传，拓展金融知识普及范围；山西、四川、宁夏等分行走进校园开展宣传，为广大师生送上生动的防范非法集资知识讲解；山东、重庆、宁波等分行走进农贸市场、田间地头，向农户讲解非法集资典型诈骗案例，揭示常见的非法集资套路；甘肃、青海、大连、厦门、深圳等分行以漫画、长图、视频形式普及防非金融知识。据统计，此次防范非法集资宣传月活动期间，邮储银行各级机构共开展对外宣传活动7.36万次，通过线上渠道发布作品超1800条，有效增强了社会大众风险防范意识与能力。

活动期间，邮储银行积极参加由国家金融监督管理总局指导、中国银行保险报承办的防范非法集资知识答题活动，答题表现在国有大行位居第一。

下一步，邮储银行将坚持金融工作的政治性和人民性，持续践行国有大行责任担当，深入开展防范非法集资宣传教育，助力构建和谐稳定的金融环境。

(责编：董童、陈键)
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