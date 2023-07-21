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中建二局沈朗：用地标建筑标记青春滋长

2023年07月21日10:46 | 来源：人民网
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仲夏时节，骄阳似火，留仙洞总部基地各大重点项目建设热情丝毫不减。随着最后一罐混凝土浇筑完成，深圳市南山区科技联合大厦项目突破100米关键节点，项目建设再次按下加速键。

立足新发展阶段，超高层楼宇建造也出现了更多新的命题。城市核心建成区爆破施工、结构力学转换等等，都为施工方中建二局提出新的要求。在超高层建筑施工中，确保将塔楼基础牢牢地嵌入岩石深处是项目施工的首要任务，面对深基坑基础施工，既要面对特坚石的开挖，还要通过设置转换梁保证基坑的稳定，这无疑给工程施工巨大困难。

为精准破题，中建二局科技联合大厦项目总工程师沈朗带领团队通过细化分段，三维模拟吊装、安装过程，辅助以胎架等程序，完美实现了巨型异形转换柱的高质量施工，稳住了超高层建筑的根基。“在施工过程中，我们对转换柱的每一道焊缝进行了检测，均达到了一级焊缝标准，有力保证主塔楼顺利突破百米天际，也是我们精益求精建造地标楼宇的‘建’证。”沈朗如是说。

沈朗指导团队管廊施工。（受访者供图）

超高层楼宇建造，差之毫厘，谬之千里，任何测量误差都可能产生无法挽回的后果，施工过程中的测量精度也是超越天际的重要保障，而这些工作，基本上都要落在沈朗肩上。塔楼测量过程中，要考虑结构内外、结构错层施工沉降差及施工误差，还要考虑结构沉降、结构压缩造成的测量“误差”，测量工作十分艰巨。为保证内外框协调同步，在实施过程中，沈朗协同技术团队，选择在核心筒侧壁设置GPS定位系统对钢结构进行测量控制，外框基准点同步跟测，通过内外框测量误差双控，实现“零误差”。

用沈朗的话来讲“人和平台相互成就，与其说这个项目因我而高标准建造，不如说是我因为这个项目而显得更有价值，失去了创造价值的平台，空学一些理论知识，又有什么用呢？”自2017年到深圳工作以来，六年时间里，沈朗先后获评14项实用新型专利，4项省级工法，2项科技大奖，将技术论文书写在深圳特区创新发展的道路上。

如今，科技联合大厦项目俨然成为建造技术创新应用的培养皿，建成后，还将成为深圳特区新旧动能转换和总部经济发展的实验台，而对于沈朗个人来讲，这座地标建筑，将成为记录自己青春滋长的里程碑。

(责编：董童、高雷)
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