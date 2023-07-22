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上海试点超高车辆治理数字管控体系

2023年07月22日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：上海试点超高车辆治理数字管控体系

上海市的北横通道上，经常可以看到汽车快速飞驰的场景。近日，北横通道的几个路口前增设了许多新设备——激光雷达、高清抓拍机、显示屏、定向音柱……它们组成了对超高车辆扫描检测、超高提示、路口拦截的安全引导链条。这正是上海市在北虹路立交入口试点推出的道路超高车辆治理系统。该装置解决了路段超限安全事故事前预警不足、事后取证追溯难、桥梁运营隐患多等问题，保障了道桥设施及行车安全。

近期，上海市国资委信访办的信箱里接到一封上海市人民建议征集信。来信内容涉及的就是上海北横通道入口发生了一起超高车卡在通道内进出不得的事件。

北横通道作为横穿上海多个区域的主干快速路，目前日流量已达11万辆次，车流量位居上海道路的前列。近两年来，北横通道发生多起超高车辆闯入事件，给市民出行带来极大隐患。

为化解群众关切的交通难题，多部门向科技要答案。经过调研后，公安、交警、行业主管部门以及隧道股份所属设施运管单位共同研发推出了道路超高车辆治理系统，在超高车辆闯入频率最高的北虹路立交入口试点建立了“监测—预警—引导—拦截”四位一体的超高车辆治理数字管控体系。

当超高车辆经过检测区域即将驶入北横通道时，雷达设备将进行高精激光扫描检测，计算出车辆的尺寸数据，并联动摄像进行算法抓拍。道路上的诱导屏会首先对超高车辆进行图像提示——“请勿驶入北横通道”；同时，专门研发的定向音柱会对司机作出具有“穿透性”的声音提醒，引导其从最近的匝道出口驶离。系统将进行跟踪监测，直至超高车辆驶离，并对无视警告引导信息，仍然闯入的超限车辆保留举证信息，推送至智慧运管平台。除此以外，在第五道门还架设了半刚性限高龙门架，针对无视警告信息依然闯入的超高车辆采取硬隔离措施，进行最终拦截，以保证北横通道的正常有序运行。

该系统投入使用后，近4个月共识别12615辆超高车辆，并发出报警及诱导驶出告知，超高车辆闯入率较使用前减少三分之一。后续，相关系统也将适时向符合条件的快速道路推广应用。（记者 王 春）

(责编：乔业琼、陈键)
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