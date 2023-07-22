原标题：多部门发文促进汽车与电子产品消费

科技日报北京7月21日电 （记者刘园园）21日，由国家发展改革委会同有关部门和单位研究制定的《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》正式对外发布。

当天，国家发展改革委举行专题新闻发布会，对两份文件有关情况进行介绍。

记者从发布会上了解到，同样作为重要的消费品类，今年上半年，汽车和电子产品的消费情况差别明显。两份文件直面两大品类消费痛点、难点问题，分别提出了针对性措施。

“今年以来，在各项促消费政策、汽车营销活动、新车型大量上市的共同拉动下，上半年汽车类商品零售额达到22409亿元，同比增长6.8%。”国家发展改革委就业司副司长常铁威在会上介绍。

其中，新能源汽车产销成为最大亮点。国家发展改革委产业司副司长霍福鹏介绍，今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。

为稳定和扩大汽车消费，优化市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，《关于促进汽车消费的若干措施》提出了10条措施，包括优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、加快培育二手车市场、加强新能源汽车配套设施建设、着力提升农村电网承载能力、降低新能源汽车购置使用成本等。

其中，对于优化汽车限购管理政策，文件提出，鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。

与汽车消费情况不同，上半年，家电类、通讯器材类商品零售额同比分别仅增长1.0%和4.1%，是社会消费品零售总额中增长较慢的品类。

为完善电子产品高质量供给体系，稳定和扩大电子产品消费，《关于促进电子产品消费的若干措施》提出了12条政策举措，包括加快电子产品技术创新，打造电子产品消费新场景，着力消除电子产品使用障碍，持续推动家电下乡，规范电子产品回收渠道，切实加强隐私保护等。

以着力消除电子产品使用障碍为例，文件提出，加大科研领域对方言、特定口音的语音识别技术投入，优化“声控+语义识别”功能，扩大语音识别技术覆盖面、便利度，降低农村居民、中老年居民使用门槛。

(责编：乔业琼、陈键)

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