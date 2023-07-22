人民网记者 杜燕飞

“2023年上半年，我国外汇市场韧性较强，主要表现为人民币汇率预期稳定，跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，银行代客涉外收付款和银行结售汇均呈现顺差格局。”7月21日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在国新办举行2023年上半年外汇收支数据情况新闻发布会上说。

国新办举行2023年上半年外汇收支数据情况新闻发布会。图片来源：国新网

有基础有实力有信心维护外汇市场稳定运行

王春英介绍，2023年上半年，我国外汇收支情况呈现以下特点：一是跨境资金流动保持活跃，呈现净流入格局。2023年上半年，银行代客涉外收入和支出合计超过6万亿美元，处于历史同期次高水平。从差额看，涉外收支保持一定规模顺差。

二是银行结售汇小幅顺差，境内外汇市场供求基本平衡。2023年上半年，银行结售汇总体表现为顺差，综合考虑其他供求因素后，外汇市场供求保持基本平衡。

三是售汇率略有上升，企业外币融资延续平稳态势。2023年上半年，衡量购汇意愿的售汇率，较去年同期上升3个百分点。从外汇融资看，截至2023年6月末，我国企业等市场主体的境内外汇贷款余额2749亿美元，较2022年末增加37亿美元。进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额674亿美元，较2022年末下降94亿美元。

四是结汇率稳中有升，境内外汇存款余额有所下降。2023年上半年，衡量结汇意愿的结汇率较2022年同期上升0.5个百分点。截至2023年6月末，企业等市场主体的境内外汇存款余额6061亿美元，较2022年末下降280亿美元，显示市场主体持汇意愿总体稳定。

五是外汇储备规模基本稳定。截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较2022年末增加653亿美元，主要受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用影响。

对于外汇市场未来走势，王春英认为，要从内部和外部两个方面来观察和研判。从内部看，我国经济会延续回升向好的态势，对外汇市场支撑作用将会提升；我国外汇市场的调节能力和适应性显著增强，可以有效缓释外部冲击风险。从外部看，美联储紧缩货币政策接近尾声，对全球经济溢出影响也会减弱。

“这些年，外汇管理部门成功稳妥地应对了多轮次外部冲击，在这个过程中我们积累了经验，也不断丰富和完善市场调控的措施和方法。我们有基础、有实力、有信心维护我国外汇市场的稳定运行，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”王春英强调。

近期外资投资我国债券市场总体向好

在王春英看来，今年以来，全球跨境债券市场表现仍然比较低迷，但是外资投资中国债券市场总体向好。不考虑到期兑付因素，二季度外资净买入境内债券585亿美元，处于季度较高水平。如果考虑到期兑付，外资已连续两个月净增持境内债券，其中6月净增持超过110亿美元。从持有者的结构来看，境外央行依旧是投资中国债券市场的主要外资机构，同时境外金融机构在中国的债券市场表现也很活跃。

“上述这些情况体现了中国债券的投资价值和中长期配置价值。”王春英表示，展望未来，境外投资者还会继续增持、稳步配置人民币资产。人民币资产分散化的投资价值和满足投资者多元化配置的优势还在，中国债券市场是有吸引力的。

王春英认为，从数据看，中国债券市场已成为境外投资者全球投资布局的重要选择。一是外资在我国市场参与度大幅提升。二是外资机构投资标的也有所扩大。除了国债、政策性金融债，还有同业存单，现在境外机构也逐渐投资于中国的短期融资券、中期票据等信用债，以及资产支持证券等标的。从政策上来讲，中国稳步推进债券市场开放，便利境外投资者投资。

“总的来看，中国债券市场坚持渐进可控，平衡效率与安全的原则扩大对外开放，外资投资中国债券市场有稳定和可持续的增长空间。”她说。

人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定

“我们观察预期通常会看人民币外汇期权市场风险逆转指标，它反映的是市场看空和看多人民币的交易意愿。”她说，市场看空是看人民币贬值，指标上涨表示市场预期人民币贬值情绪上升，指标下降表示预期人民币升值情绪上升。今年以来，期权市场一年期风险逆转指标总体呈现下行趋势，并且维持相对低位，说明市场对人民币汇率并没有形成一致性的和持续性的贬值预期。

“近年来，越来越多的市场主体能够适应人民币汇率双向波动，主要根据国际贸易投资活动来选择合适的时点进行结汇和购汇。市场主体理性的交易行为客观上也进一步维护了汇率的稳定。”王春英表示，无论是从跨境资金流动、结售汇数据还是国际收支平衡状况看，还是从外汇市场成熟度和政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。

在谈及帮助企业汇率风险管理的问题时，王春英表示，外汇局通过多种渠道、多种方式持续开展关于企业汇率风险中性理念宣传工作。引导银行建立汇率风险管理服务长效机制。鼓励银行丰富产品类型，提供更方便的线上衍生产品交易渠道，优化关于衍生产品授信和保证金管理。持续加强对中小微企业汇率风险管理服务，探索优化中小微企业汇率避险的成本分担机制。继续指导中国外汇交易中心免除中小微企业避险保值衍生品在银行间外汇市场交易的手续费。

“无论市场形势如何变化，我们都希望企业牢固树立汇率风险中性理念，理性看待汇率波动，聚焦主业，杜绝汇率投机，这些始终都是涉外企业应该遵循的基本原则。”王春英说。

(责编：乔业琼、高雷)

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