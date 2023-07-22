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京东云服务湖里“城市大脑”数智进阶

2023年07月22日09:52 | 来源：央广网
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原标题：智在湖里 创新治理 京东云服务湖里“城市大脑”数智进阶

当特区发祥地装上了“城市大脑”，敢为人先的厦门市湖里区，再次拉开了城市蝶变的序幕。家住后浦社区的陈立民，对其中的变化，深有感触：“城市一旦有了智慧，‘城中村’就变成了‘城中景’”。

走进老陈所说的“城中景”，但见后浦社生机盎然的口袋公园里，有尽在咫尺的绿意，干净有序的村容村貌背后，不乏“智慧科技”的身影。一个名为“智慧城中村”的管理平台，连接起了智能摄像头、智慧路灯、消防栓压力传感器、烟雾报警等物联感知设备，构建了“数据共享、上下贯通、部门联动、智能预警、分析研判”的公共安全治理智慧体系，“让老百姓，很踏实、很放心。”

这个备受市民好评的智慧平台，获评2022年厦门市社会治理及平安建设智能化“创新应用项目”，离不开湖里区“城市大脑”的支撑。湖里区“城市大脑”按照“1+3+N”模式进行建设，一个数字底座，经济运行中心、城市管理运行中心、公共服务中心3个运行服务中心和N个城市治理专题应用，助力城市治理升级。

“‘城市大脑’是湖里区的智慧中枢。”厦门市湖里区城市管理委员会办公室常务副主任、数字湖里事务中心主任、一级调研员傅芳槐，在“2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会”上介绍，2022年以来，“城市大脑”由京东云提供技术支持，围绕基础支撑、经济运行、城市管理、行业应用、公共服务等需求，湖里区以实现数据驱动创新、促进经济高质量发展、提升治理体系和治理能力、提升民众“获得感”为着力点，推进城市治理体系和治理能力现代化，致力于实现“一座通全城、一屏观全城、一网管全城及一端惠全城”。

城市治理，数据先行。傅芳槐表示，数字底座建设是城市治理能力现代化的基础。城市大脑与厦门大脑的中枢平台实现数据互通，同时继承“数字湖里”应用成效，对湖里区自有数据、厦门大脑共享数据，进行归集，现在已汇聚4.79亿条数据，支撑各类应用场景落地。

他介绍，在城市综合管理运营中心里，数据全量汇聚、事件智能预警、智慧精准调度、考核自动考评、决策辅助分析等问题处置统一高效；经济运行中心，从宏观产业经济结构，中观营商环境到微观企业主题评估等产业活力立体呈现；公共服务中心，政策法规、政策解读、政策兑现，实现便民利企一键触达。

上面千条线，下面一根针。极具湖里特色的公共管理集成平台，对接城市综合管理、“12345”便民服务、公安110非警务类、城市综合管理服务等多个平台，以“城管+便民+指挥”为核心，以“空间信息为基础、事件处置” 为线索，实现了运行管理、发现受理、智慧派遣、汇总分析、办结反馈、考核评价“六统一”。

7月10日，《2023年数字厦门工作要点》提出，加快推进城市大脑建成投入使用、打造数字产业新增长极、谋划一批“大脑+”创新应用。这为湖里区，再次明确了城市大脑的建设定位。如今，在湖里“城市大脑”上，包括智慧城中村管理服务平台在内，网格化管理服务平台、物联网感知平台、智慧建设管理服务平台、工地噪声扬尘监测平台、共享单车监控平台、“亲清一家人”一站式企业服务平台、湖里金钥匙数据平台、渣土管理系统、事（部）件信息采集系统、视频分析监测系统等创新应用，均已“落地开花”。

从2.5平方公里的小渔村到福建省首批“文明示范城区”，湖里人一路发扬“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，创造了一个个特区奇迹。如今，步入数智时代，湖里正以“城市大脑”建设，畅享“智在湖里，创新治理”新愿景。

(责编：董童、李源)
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