人民网北京7月22日电 （欧阳易佳）7月20日至21日，由国家发改委地区振兴司指导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主办的2023年全国消费帮扶工作现场观摩交流活动在甘肃省陇南市举行。国家发展改革委地区振兴司司长童章舜在致辞中表示，消费帮扶已成为助力农产品销售、推动乡村产业振兴、促进消费持续恢复的重要举措，2021年至2022年，各地区、各部门累计直接采购和帮助销售脱贫地区农产品和服务约8900亿元，其中市场化帮销规模占比超过60%。

童章舜指出，“十四五”以来，有关地方和部门落细落实党中央、国务院部署要求，围绕消费帮扶“帮销、促产、疏浚、解困”四大政策功能，持续强化政府引导作用，大力推进市场化帮销助销模式创新，不断拓展消费帮扶新渠道，有效扩大了欠发达地区农产品和服务帮销规模。

童章舜认为，应进一步压实欠发达地区党委政府主体责任，持续加大农产品和服务产销对接力度，指导脱贫群众发展订单农业、产销一体、投资合作等，扩大直采直供规模，建立长期稳定销售渠道，帮助欠发达地区农产品上行外销。

童章舜表示，针对欠发达地区农产品滞销、卖难问题，要坚持对症下药、精准滴灌、靶向治疗，落实产运销各环节帮扶政策和帮扶措施，始终把消费帮扶联农带农、促进区域发展的政策功能挺在首要位置，既抓总量，更要抓质量，切实提升消费帮扶工作实效，促进脱贫群众真正得实惠，实现长期稳定增收。

“继续发挥好政府引领带动的作用，逐步扩大市场机制主导作用，加快推进农产品规模化、标准化、品牌化，促进欠发达地区初级产品精深加工，提高产品和服务的市场竞争能力。要持续提高市场化帮扶比例，广泛调动各类企业、社会组织、市民群众参与消费帮扶，采取积极有效措施，促进生产端和消费端良性互动，帮助欠发达地区产品和服务较好融入市场、参与市场竞争，实现城乡需求的精准对接。” 童章舜说。

童章舜表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门和地方继续大力实施消费帮扶，进一步激发内生发展动力，提升欠发达地区和低收入群体“造血能力”；进一步把握规模和质量的关系，提升消费帮扶工作实效，促进脱贫群众稳定就业增收；进一步完善市场帮扶机制，逐步扩大市场机制主导作用，加快推进农产品规模化、标准化、品牌化；进一步发挥典型示范引领作用，组织创建消费帮扶示范城市和产地示范区，推动欠发达地区农产品“出山进城”和旅游目的地“出圈成名”。

(责编：乔业琼、高雷)

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