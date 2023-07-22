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进入“七下八上”防汛关键期 中国气象局部署防汛关键期气象服务

2023年07月22日20:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （欧阳易佳）当前，我国已进入“七下八上”防汛关键期，华北地区进入雨季。中国气象局21日召开视频会议，针对近期天气形势，进一步部署防汛关键期气象服务工作。会前，中国气象局党组书记、局长陈振林强调，要把“七下八上”防汛关键期气象服务作为当前第一要务抓紧抓实，站在检验主题教育成效的政治高度，充分发挥专题调研成果转化效益，全力筑牢气象防灾减灾第一道防线。

会议指出，各级气象部门要进一步优化工作流程、提升工作效能，凝神聚力做好汛期气象服务。全力以赴做好强降雨监测预报预警，充分运用气象卫星、雷达等现代化监测手段，科学研判强降雨影响时段和区域，加强对极端强降雨的监测、捕捉，强化气象灾害风险预估产品应用，紧盯强降雨可能引发的各类次生灾害，为各级党委、政府及时有效采取防范应对措施提供有效支撑。

会议强调，要充分发挥以气象预警为先导的应急联动机制效用。切实做到守土有责、守土担责、守土尽责，严格按照叫应标准和流程，适时启动预警叫应，加强与各级水利、应急管理、自然资源等部门会商联动，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

会议要求，做好针对性科普宣传，上下协同开展“一过程一策”科普策划，主动回应社会关切，科学解答公众问题，引导公众准确了解天气实况，科学看待天气预报，精准辨别天气谣言。加强面向公众的知险识险、防灾避险知识和技能科普宣传，提高公众气象灾害防范应对能力。

(责编：乔业琼、高雷)
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