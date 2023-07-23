人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局：严查“缺斤短两” 部署开展电子计价秤市场秩序综合整治

2023年07月23日14:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，日前，市场监管总局印发《关于开展电子计价秤市场秩序综合整治的通知》，决定自2023年7月至12月组织开展电子计价秤市场秩序综合整治。

据了解，此次综合整治聚焦电子计价秤“缺斤短两”突出问题，加大整治力度，依法查处无证生产和生产假冒伪劣、具有作弊功能电子计价秤的企业；对集贸市场、商超、水果店、夜市、流动摊贩等进行集中整治，严厉打击使用具有作弊功能的电子计价秤等计量违法行为。

市场监管总局相关负责人表示，市场监管部门将综合运用法治监管、信用监管和智慧监管手段，强化技术支撑、推进综合治理、形成监管合力，通过为期半年的综合整治，为消费者创造一个安全、放心、满意的市场消费环境。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑运期间预计运送旅客1044万人次 首都机场多措并举保障旅客顺畅出行
　　暑运期间首都机场预计运送旅客1044万人次。首都机场供图 人民网北京7月22日电 （记者乔雪峰）2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。…
市场监管总局首次发布中国企业信用指数
　　人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，7月20日，市场监管总局首次发布中国企业信用指数，指数显示，2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。 据介绍，中国企业信用指数是在市场监管总局信用监管司的主持指导下，由市场监管总局代码中心发布的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部