人民网北京7月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，日前，市场监管总局印发《关于开展电子计价秤市场秩序综合整治的通知》，决定自2023年7月至12月组织开展电子计价秤市场秩序综合整治。

据了解，此次综合整治聚焦电子计价秤“缺斤短两”突出问题，加大整治力度，依法查处无证生产和生产假冒伪劣、具有作弊功能电子计价秤的企业；对集贸市场、商超、水果店、夜市、流动摊贩等进行集中整治，严厉打击使用具有作弊功能的电子计价秤等计量违法行为。

市场监管总局相关负责人表示，市场监管部门将综合运用法治监管、信用监管和智慧监管手段，强化技术支撑、推进综合治理、形成监管合力，通过为期半年的综合整治，为消费者创造一个安全、放心、满意的市场消费环境。

(责编：郭思邈、高雷)

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