人民网北京7月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

内蒙古自治区呼伦贝尔市委常委、满洲里市委书记于伟东表示，10年来，共建“一带一路”和远东开发相互促进，不断走深走实，成为造福中俄两国的“发展带”、惠及人民的“幸福路”，地处中俄边境的满洲里市也乘借“东风”，不断开拓向北开放新局面。

于伟东介绍，满洲里口岸地处内蒙古自治区东北部，北接俄罗斯，西临蒙古国，是全国最大的沿边陆路口岸，天然具有融入共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设的独特优势。在“一带一路”的倡议提出后，满洲里市面向国家所需，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，充分利用连接国内国际两个市场、两种资源的地缘优势，持续完善国际联运网和口岸集散网，打造高水平开放平台，强化与“一带一路”沿线国家地区的务实合作，以更高的站位、更大的格局、更宽的视野去谋划向北开放的大文章。

同时，满洲里市不断加快口岸通道建设，大力实施口岸扩能和智能化改造，持续优化口岸营商环境，大幅度提高通过能力和通关效率，形成了公路、铁路、航空三位一体的立体化口岸输运网络。铁路口岸年换装能力4000万吨；公路口岸年过货能力500万吨、旅客人员通关能力1000万人次、车辆通关能力100万辆次；航空口岸达到4D级，开通至俄罗斯和蒙古国的多条国际航线，服务保障国内国际双循环相互促进的门户枢纽作用更加凸显。

于伟东还表示，满洲里市不断提升各类开放平台能级，努力在开放功能上下功夫、求突破。综合保税区先行先试，外贸进出口业绩大幅增长，增速排名位列全国第5。互市贸易区深度开放，互贸商品货源拓展至“一带一路”沿线十余国商品，带动10万余人次的边民增收。边境经济合作区深耕跨境产业合作，重化工业园区申建有序推进，进口粮食、能源等大宗商品落地加工产业初具规模。

于伟东介绍，共建“一带一路”倡议提出十年来，满洲里市已经形成进出境中欧班列线路57条，口岸累计进出境中欧班列突破20000列，辐射东北、华北、华南、西南30多个城市和东欧、中欧11个国家和地区，经贸合作从传统的轻工产品、能源、农林开发等延伸至汽车、家电、食品深加工等领域。“一带一路”的“朋友圈”不断拓展，与俄罗斯、蒙古国、匈牙利等国家6个城市缔结友好城市，有力地促进了友城间在经济、文化、教育卫生等多领域的全方位交流与合作。

于伟东表示，站在新的历史起点上，满洲里市将以敢于担当的勇气和善于创新的智慧，深入实施“以港兴市”战略，全力打造联通内外、辐射周边、资源集聚集散、要素融汇融通的全域开放平台，在共建“一带一路”的征程上取得新的更大发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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