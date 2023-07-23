人民网北京7月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

分会场广西地处祖国西南边陲，南临北部湾，是沿海沿江沿边的省区。广西壮族自治区党委网信办副主任黄勇表示，当前，广西正充分发挥面向东盟国家开放合作前沿窗口和“一带一路”有机衔接重要门户的独特区位优势，积极服务和融入新发展格局，实施更加积极主动的对外开放战略，高水平共建国际贸易陆海新通道，深入推进平陆运河、北部湾国际门户港等重点项目建设，加快打造国内国际双循环市场经营便利地，重实效、强实干、抓落实，努力在推动广西经济社会高质量发展上展现更大作为，以开创新时代壮美广西建设新局面为中华民族伟大复兴添砖加瓦。

“广西的人民很热情、广西的故事很生动。‘一带一路 大道同行’大型跨国融媒体报道是我们非常期盼的报道采访活动。”黄勇称，广西作为承办方之一，将率南宁市、北海市、防城港市、钦州市，以及全区各有关部门做好充分准备，紧盯每个细节、严把每个环节，全力以赴做好活动的服务保障工作，勠力同心谱写中国式现代化广西篇章的生动实践和鲜活案例。

“一次广西行，一生壮乡情。”黄勇表示，期盼媒体朋友们今后能经常到广西采访采风，通过记者的所见所闻，利用精彩的报道，向海内外受众讲述广西好故事，传播广西好声音。

(责编：郭思邈、高雷)

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