原标题：上海发布高质量孵化器培育实施方案

本报上海7月23日电（记者孟歆迪）为深入实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，日前，上海市政府发布《上海市高质量孵化器培育实施方案》（以下简称《方案》）。

什么是高质量孵化器？与一般的科技孵化器有何不同？据介绍，高质量孵化器是以一流孵化人才为核心牵引，聚焦高科技创新策源、颠覆性科技成果转化、硬科技企业孵化以及全要素资源整合的高水平创新创业服务机构。

相较于一般的科技孵化器，高质量孵化器以下特征更为明显：更专业的建设主体，以一流孵化人才为牵引，引导科技领军企业、知名高校（大学科技园）、科研院所、顶尖投资机构等开展建设；更聚焦“硬科技”孵化，围绕现代化产业体系，关注前沿技术、未来产业，支撑颠覆性科技成果的率先转化和硬科技企业的加速孵化；创新要素资源更集聚，通过创新链、产业链、资金链和人才链的多链协同、融合发展，实现“科技—产业—金融”的良性互动；更具国际视野和理念，融汇国际高端资源，拓展全球创新合作网络，实现“走出去”“引进来”双向融通。

据《方案》显示，高质量孵化器培育工作目标是到2025年，上海全市建成不少于20家高质量孵化器，示范带动不少于200家孵化器实现专业化、品牌化、国际化转型升级；孵化培育一批面向全球的本土硬科技企业；带动形成若干孵化集群，打造2~3个千亿级产值规模的“科创核爆点”，建设全球科技创新企业最佳首选城市。

《方案》对如何保障高质量孵化器培育提供了相应的举措：发挥上海市促进科技成果转移转化联席会议机制作用，多部门联合、市区协同，“一体一策”给予各个高质量孵化器有针对性的支持，精准施策“发点球”、精准服务打好“组合拳”；探索先行先试的创新举措，强化弥补金融政策、产业政策等的短板弱项。在资金保障方面，市区联动设立高质量孵化器培育专项经费，分阶段给予事前启动建设、年度运营补贴、里程碑绩效评价后奖励等经费支持。

(责编：杨曦、陈键)

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