人民网北京7月24日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国早稻收获已过八成，多地进入“双抢”关键时期。

“早稻丰收在望。”21日，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍2023年上半年农业农村经济运行情况时表示，预计早稻收获面积超7100万亩，基本保持稳定，呈增产趋势。

眼下，正是浙江省玉环市早稻收获的关键时期，收割机在种粮大户柯兴水家200多亩的稻田里来回穿梭作业，收割、脱粒、装车转运一气呵成。“机收效率高，赶在阴雨天气之前完成收割，心里踏实了不少。”柯兴水满眼是笑。

据气象预报，今年第5号台风“杜苏芮”目前位于菲律宾马尼拉偏东方向的西北太平洋洋面上，未来可能将影响我国东南沿海。

“受台风影响，收割进度要与时间‘赛跑’”。当地农业农村局相关负责人介绍，通过组织农技人员进村下地指导抢收工作，并协调农机装备，帮助种植户们抢收成熟农作物，要将受灾影响程度降至最低。“早稻收割总面积已达到98%，赶在台风来临之前可基本完成收割任务。”

农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，当前各地共组织28万台联合收割机，24万台插秧机，以及5万台烘干机投入“双抢”作业，机具保障总体充足。

夏汛紧要关头，防灾就是增产。日期，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局四个部门联合召开了全国农业防灾减灾工作推进视频会，明确要求把防灾减灾作为当前“三农”领域压倒性任务，全力以赴打好抗灾夺秋粮丰收硬仗，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

农业农村部提醒，抢收早稻、抢种晚稻期间天气多变，各地要抢前落实落细应急抢收工作措施，抓住晴好天气和降雨间隙，全力做到适收快收、应收尽收，动员当地烘干作业主体满负荷作业，确保已收水稻安全入仓。同时，扩大晚稻机械化种植面积，助力单产提升。

(责编：鲁婧、吕骞)

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