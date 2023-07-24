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满帮集团张晖：发挥平台企业优势 服务国内大循环

2023年07月24日13:08 | 来源：央广网
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原标题：满帮集团张晖：发挥平台企业优势，服务国内大循环

　　7月19日发布的《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（下称“意见”）在民营企业家中引发热烈反响。

　　满帮集团董事长兼CEO张晖表示，党中央、国务院始终高度重视民营经济发展。党的十八大以来，党中央、国务院出台一系列重大文件，持续推动民营经济发展壮大。党的二十大明确提出“优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大”。本次意见的出台，对促进民营经济发展壮大作出了新的重大部署，从8个方面提出31条举措，非常全面且有针对性，每一条都是企业所思所想所盼的。其中既有为企业公平发展保驾护航的，如破除壁垒、公平竞争；也有为企业高质量发展释放动能的，如支持民营企业参与国家重大战略。

　　张晖表示，满帮集团成立十年来，一直以“让企业更具物流竞争力”为使命，帮助中小企业降本增效，促进行业数字化升级，全面提升社会物流效率，积极参与统一大市场建设、网络强国、数字中国、交通强国、乡村振兴等国家战略，《意见》为平台经济指明发展方向，满帮集团更有决心和信心完成好党和国家赋予企业的使命和任务。

　　展望未来，张晖表示，满帮集团将在《意见》的指引下，弘扬爱国精神和企业家精神，扎根中国市场，深耕行业，服务好千万货车司机和货主企业，服务国内大循环，在强链补链延链上展现新作为，持续创新、诚信经营、高质量发展。并充分发挥新经济平台企业的优势和作用，勇担社会责任，努力为经济社会发展做出更多更大贡献。

(责编：董童、李源)
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