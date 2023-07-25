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上半年湖北消费市场呈现四大特点

2023年07月25日08:40 | 来源：湖北日报
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原标题：上半年湖北消费市场呈现四大特点

　　近日，2023年上半年湖北经济运行情况发布。湖北省统计局贸易外经统计处解读数据时表示，上半年消费市场的核心特点是延续恢复态势，同时呈现以下四大特点。

　　消费市场延续恢复态势，城乡市场基本同步。上半年，全省实现社会消费品零售总额10757.35亿元，同比增长9.0%，比一季度提升1.1个百分点；按经营单位所在地分，上半年，全省乡村实现消费品零售额1596.87亿元，同比增长9.2%；城镇累计实现消费品零售额9160.48亿元，同比增长9.0%。

　　批零行业保持稳定增长，住餐行业增长较快。上半年，全省限上批发业销售额同比增长11.4%，零售业销售额同比增长8.6%；限上住宿业营业额同比增长21.1%，餐饮业营业额累计同比增长16.0%。

　　基本必需用品支撑有力，绿色智能升级类商品需求升温。上半年，全省限上粮油食品类、饮料类、烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类零售额同比分别增长11.5%、15.3%、12.8%、10.4%、15.1%；全省限上金银珠宝类、书报杂志类、计算机及其配套产品、智能手机等零售额同比分别增长12.2%、22.0%、30.8%、23.8%；全省限上新能源汽车同比增长61.4%，占限上商品零售比重达4.9%，比上年同期提升1.7个百分点。

　　线上消费发展态势良好，实体零售保持平稳。上半年，全省限上企业通过公共网络实现商品零售额同比增长12.3%，比一季度提升2.9个百分点；按零售业态分，上半年，全省限上有店铺零售同比增长6.5%，其中，便利店、超市、专业店等零售额同比分别增长11.5%、6.8%、10.2%。（记者 肖丽琼、实习生陈逸康）

(责编：曹淼、李源)
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