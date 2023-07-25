崔 爽

原标题：大力推动现代化产业体系建设

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

会议指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。

“近段时间各部委酝酿出台了一系列相关政策，这次会议的召开是对既有政策的集成式创新，起到统筹协调、整体部署的作用，从而形成促进经济高质量发展的同频共振效应。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉24日对科技日报记者表示。

将战略性新兴产业打造为支柱产业

工业和信息化部副部长王江平近日表示，要加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，培育经济新引擎。

“打造更多支柱产业是此次会议的一个新提法。”欧阳日辉说，该提法把战略性新兴产业提高到打造支柱产业的高度，以其带动经济发展的质效提升。

战略性新兴产业释放的新动能蓬勃壮大，是高质量发展的重要支撑，也是引领未来发展的新支柱、新赛道。数据显示，2022年，新一代信息技术、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业增加值在我国国内生产总值中占比已超过13%。

工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，我国正加快发展5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物医药及高端医疗装备等新兴产业，进一步增强高铁、电力装备、新能源汽车、光伏、通信设备等领域发展动能。

制造业是现代化产业体系的根基，建设现代化产业体系必须紧抓这个“牛鼻子”，促进传统制造业向先进制造业转型升级。据工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，我国制造业高质量发展步伐明显加快，各地已建设数字化车间和智能工厂近8000个，其中209个成为具有国际先进水平的智能制造示范工厂。我国在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成45个国家先进制造业集群，主导产业总产值达20万亿元。

做强做大做优数字经济

“数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，是在数字经济和实体经济深度融合的基础上，提出的更加具体的两个方向。”欧阳日辉解释，数字经济是推动我国经济增长的重要引擎，也是建设现代化产业体系的重要优势，实体经济则范畴很大、包含甚广，会议专门明确先进制造业和现代服务业，为数字经济指出赋能重点。

2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重，达到41.5%。据中国信息通信研究院院长余晓晖介绍，主要国家数字经济发展均持续提速，全球各国加快推动数字经济重点领域发展，在数字技术与产业、产业数字化等领域抢抓发展机遇。

我国数字经济基础扎实、势头强劲。今年上半年，互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长19.2％，5G移动电话用户达6.76亿户，移动物联网终端用户超过21.2亿户。截至6月底，我国5G基站累计达到293.7万个，全球首个5G异网漫游试商用启动，5G行业应用融入60个国民经济大类。作为数字经济的重要支撑，我国算力总规模已居全球第二，并保持30%左右的年增长率。

统筹新业态的发展与安全

平台企业是经济社会发展的参与者、建设者与受益者，与实体经济共生共长。国家发展改革委调研显示，2020年至2022年市值排名前10位的平台企业累计研发投入超5000亿元，年均增速达15%，授权专利总量超5万件，成为数字技术创新的关键力量。

“2017年，我们启动了无人机配送服务的探索，通过科技创新推动履约工具变革。目前已初步完成自主飞行无人机、智能化调度系统及高效率运营体系的研发建设。”美团无人机业务负责人毛一年介绍。

据腾讯公司披露，该公司近5年科研投入总计超过2200亿元。截至去年底，腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过6.2万件，位居全球所有互联网企业第二。

以平台经济为代表的数字经济，是民营经济的重要组成部分。近日印发的《关于促进民营经济发展壮大的意见》提出要“引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展……推动平台经济规范健康持续发展”。工业和信息化部透露，今年上半年共推动70余家主要互联网企业签署实施互联网平台规则公开透明度公约，持续规范平台经济健康持续发展。

“没有人工智能的安全，就不可能有人工智能的创新应用和发展。而不发展又是最大的不安全。”谈到人工智能安全发展，中国社科院科学技术和社会研究中心主任、研究员段伟文表示，我们对人工智能尤其是通用人工智能的理解还远远不够，要抓住窗口期，加强人工智能的法律规制和伦理治理，让它沿着向上向善、增进人类福祉的方向发展。

近日，国家网信办等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，提出坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，为人工智能安全发展划好“红线”和“底线”。

(责编：杨曦、陈键)

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