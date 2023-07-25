黄盛

如何在产业持续壮大的同时，不断拓宽农民就业增收渠道？在山东冠县崇文街道旺庄新村，驻村第一书记崔智杰带领村民发展大棚种植，积极与县财政部门联系，争取财政涉农统筹整合项目资金70万元，建起了冬暖式果蔬大棚，承包给有种植经验的村民。

在冠县农业农村局的支持下，旺庄新村请来专家技术人才，在选种、施肥、喷药及灌溉、大棚日常注意事项等方面为农民进行现场指导，传授技术；对接大型商超，推介当地的果蔬产品，拓宽销路，实现增产又增收。

乡村要振兴，产业是关键。日前，农业农村部数据显示，今年上半年脱贫产业持续壮大。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展比重力争达到60%，县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划开工21.6万个、开工率达90%。当年累计发放脱贫人口小额信贷469.2亿元，支持106.2万脱贫户和防止返贫监测对象发展生产。

“今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在日前国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，下一步，将全力以赴夺取全年粮食丰收，千方百计促进农民收入增加，精准发力推进乡村振兴，努力完成全年农业农村发展各项目标任务。

(责编：鲁婧、吕骞)

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