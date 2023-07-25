人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）7月24日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商会，研究部署5号台风“杜苏芮”暴雨洪水防御和未来一周水旱灾害防御重点工作。

据中国气象局消息，今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）已于24日晚上由强台风级加强为超强台风级，25日早晨5点钟其中心位于我国台湾省鹅銮鼻东南方大约670公里的菲律宾吕宋岛以东洋面上，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压925百帕。

预计，“杜苏芮”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大或略有加强，逐渐向台湾岛南部沿海靠近，27日移入南海东北部，然后向福建中部到广东东部一带沿海靠近。受其影响，25日至28日，我国东南部海域、华南东部及华东地区等地将有强风雨天气，台湾岛、华南东部、江南中东部等地部分地区先后有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。

李国英表示，当前重点做好今年第5号台风“杜苏芮”暴雨洪水防御工作。本次台风具有强度大、水汽量足、影响范围广、持续时间长等特点，将主要影响闽南地区、太湖流域、长江流域鄱阳湖水系、淮河流域沂沭泗水系、黄河下游大汶河、海河流域徒骇河马颊河漳卫河，防御台风暴雨洪水任务艰巨。

李国英强调，要加密、滚动、精细预报，预报结果直达影响范围内的流域管理机构和水行政主管部门，直达防御对象和防御责任人，根据预报结果及时启动应急响应。

“受台风直接影响的闽南等地区要重点做好山洪灾害和中小河流洪水防御、中小型水库安全度汛。”李国英说，根据前期降雨下垫面产汇流条件变化，动态调整预警阈值，及时发布预警，落实预警“叫应”机制，提前转移危险区群众，强化人员管控，严防擅自返回。

李国英表示，要确保在建工程安全度汛，精准掌握台风影响范围内重大在建工程情况，及时提醒做好施工设备管理，提前做好人员撤离准备。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：鲁婧、吕骞)

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