人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）7月25日，国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会。应急管理部副部长、水利部副部长王道席在会上表示，当前全国已进入“七下八上”防汛关键期，目前全国防汛抗旱形势总体平稳。

王道席表示，今年以来全国平均降水量323毫米，较常年同期偏少1成多。其中，华北西南部、西北地区东部、华中北部、华东北部、吉林西部、河南西部、陕西东南部等地降水较常年同期偏多2成至1倍，华北东北部、西南地区中南部、华南西部及浙江大部、新疆大部、甘肃西部、云南东部等地偏少2至8成。

王道席介绍，今年以来全国共有282条中小河流发生超警戒水位以上洪水，较常年同期偏少。主要江河汛情平稳，超警中小河流较常年偏少。

“在洪涝灾害方面，与近5年同期均值相比，今年以来洪涝受灾人数下降4.9%，因灾死亡失踪人数下降85.1%，紧急转移安置人数下降90.4%，直接经济损失下降76%。干旱灾害方面，与近5年同期均值相比，今年以来干旱灾害受灾人数下降50.2%，农作物受灾面积下降44.4%。”王道席说，洪涝干旱灾害总体偏轻，各项指标呈下降趋势。

王道席表示，面对严峻复杂的汛情旱情灾情，国家防总、地方各级党委政府和各有关部门全力以赴开展防汛救灾工作。

一是强化统筹协调与安排部署。国家防总汛前组织召开全国防汛抗旱工作电视电话会议，部署今年防汛抗旱重点任务。国家防总办公室周密安排汛前准备工作，并针对风险隐患排查、蓄滞洪区运用、堤坝蚁患防治、病险水库安全度汛、渔船跨省紧急避风、基层干部和防汛抢险救援人员安全防护等工作印发通知、作出专项安排。

二是强化责任落实与防汛准备。国家防总汛前公布了全国防汛抗旱行政责任人2521名，督促落实各级的包保责任；组织开展长三角地区防汛防台风联合演练和国家防汛抗旱应急预案桌面推演，配合中央组织部开展全国市县党政正职应急管理专题培训。

三是强化隐患排查与督导检查。国家防总、应急管理部组织专家组开展“四不两直”检查，12个相关部门负责同志带队，分赴七大江河流域和南水北调中线工程等重要基础设施开展汛前检查，“一省一单”督促地方深入排查整改风险隐患，并实现闭环管理。

四是强化会商研判与应急处置。密切监视雨情汛情发展变化，滚动会商研判，针对性调度指导重点省份落实落细责任措施。国家防总先后15次启动调整防汛防台风应急响应、派出23个工作组和专家组加强指导，针对重庆严重洪涝地质灾害，派出由应急管理部负责同志率领的国家防总工作组赴一线指导工作，还商财政部下达中央自然灾害救灾资金2.85亿元支持地方开展防汛抢险救援工作。

五是强化抗旱综合减灾。密切监视全国雨情旱情及土壤墒情发展变化，多次组织气象、水利、农业农村等部门进行专题会商，调度研判旱情发展趋势，安排部署抗旱减灾相关工作，先后派出5个工作组赴云南、四川、贵州、重庆、内蒙古等地检查指导抗旱工作。

六是强化联动形成合力。入汛以来，水利部门调度运用大中型水库1999座次、拦蓄洪水286亿立方米。全国气象部门发布各类气象灾害预警信息17万条，“叫应”各级党委政府和防灾减灾责任人20万人次，解放军和武警部队部署7.2万人重点准备。

王道席介绍，下一阶段，我国防汛形势依然严峻复杂，将持续强化各项措施，全力做好今年的防汛抗旱各项工作。

(责编：罗知之、吕骞)

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