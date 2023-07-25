中国上市公司协会：2022年A股上市公司各报告期分红总额破2万亿元
2023年07月25日18:56 | 来源：新华网
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新华社北京7月25日电（记者姚均芳）中国上市公司协会25日公布的数据显示，2022年，A股上市公司各报告期分红总额达2.13万亿元，这是继2017年分红总额首次突破万亿元后，分红总额首次突破2万亿元。
上市公司协会表示，近年来，上市公司现金分红回报意识明显提高、分红金额持续增长，分红稳定性日益增强。
上市公司协会根据2022年上市公司各报告期统计显示，境内股票市场3446家上市公司实施（或公告）现金分红（或预案），占全市场上市公司总数的67%。最近3年、5年和10年连续分红的公司分别有2023家、1687家、750家。按控股类型看，央企控股上市公司2022年分红总额1.06万亿元，占比近五成。分板块看，2022年沪深主板上市公司共分红2万亿元，占比超九成。
(责编：胡永秋、白宇)
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