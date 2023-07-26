人民网北京7月26日电 （记者杜燕飞）国家矿山安全监察局25日召开新闻发布会，国家矿山安全监察局事故调查和统计司副司长丁百川在回答人民网记者关于汛期矿山防治水的问题时表示，进入汛期以来，国家矿山安全监察局密切关注灾害性天气预报预警信息，截至目前，已累计发布预警信息131次，各地矿山受极端天气影响累计停产撤人3191矿次，撤出作业人员11.08万人次。下一步，要持续开展汛期安全预报预警，认真开展隐蔽致灾因素普查，积极推进水害风险监测预警，有效防范遏制水害事故发生。

国家矿山安全监察局新闻发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

“当前，我国已进入‘七下八上’防汛关键期，各地局部暴雨频繁、台风趋于活跃，山洪和地质灾害风险隐患突出。”丁百川表示，为有效应对汛期暴雨等极端天气影响，切实防范化解矿山的水害安全风险，5月17日至18日，国家矿山安全监察局即在安徽省宿州市召开全国矿山防治水现场会，对汛期矿山安全防范工作安排部署。

丁百川表示，下一步，国家矿山安全监察局将狠抓各项措施落实，有效预防各类自然灾害引发矿山事故灾难。持续开展汛期安全预报预警，督促各级矿山安全监管监察部门加强与当地气象、水利、防汛等部门的沟通联系，密切关注暴雨、洪水、雷电、台风等自然灾害预警预报信息，及时开展安全预警并采取多种方式开展抽查检查，督促矿山切实将极端天气停产撤人措施落实到位，确保安全度汛。

“我们要认真开展隐蔽致灾因素普查，督促各地加强日常监管和服务，推动矿山逐矿查清致灾因素是什么、在哪里、怎么防、怎么治、不治怎么办，建立台账、动态管理，确保各类隐蔽致灾因素普查清楚、治理到位。”丁百川表示，要积极推进水害风险监测预警，督促正常生产建设矿井在年底前必须完成水害防治感知数据联网并开展监测预警，井下必须安装视频监控，监督探放水作业全过程，有效防范遏制水害事故发生。

(责编：鲁婧、吕骞)

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