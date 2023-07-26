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证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化

2023年07月26日11:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （黄盛）据中国证监会消息，日前，证监会召开了2023年系统年中工作座谈会。会议表示，下半年要进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，推动平台企业规范健康持续发展。

此外，会议还就进一步激发资本市场活力、提升资本市场功能、更好服务高质量发展，部署了其他重点工作。

在进一步深化资本市场改革开放方面，会议表示，推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。高质量建设北交所，一体强化新三板市场培育功能，打造服务创新型中小企业主阵地。统筹开放和安全，做好境外上市备案管理工作，推出更多“绿灯”案例。

在进一步加大资本市场防假打假力度方面，会议表示，强化穿透监管，探索运用更多现代科技手段，提升问题线索发现能力。强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度。加强跨部委协作，增强打击系统性、有组织造假的合力，从严从快从重查处典型违法案件，进一步营造敬畏法治的良好市场生态。

在坚守监管主责主业方面，会议表示，全面落实私募投资基金监督管理条例，完善配套规则和机制，对创投基金实施差异化监管安排，优化行业发展环境。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，健全促进常态化分红的机制安排，督促上市公司规范运作、诚信经营。完善行业机构监管制度体系，加强行业文化建设，推动健全长效激励约束机制，促进行业机构高质量发展。加强监管协同，坚持把“大投保”理念贯穿资本市场工作全流程各方面，依法保护投资者合法权益。

(责编：鲁婧、吕骞)
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