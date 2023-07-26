新华社北京7月26日电（记者刘羽佳）记者日前从中国证监会获悉，证监会近日召开2023年系统年中工作座谈会，明确了下半年资本市场监管工作重点。

证监会表示，将科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，推动平台企业规范健康持续发展。

围绕进一步提升服务国家重大战略质效，证监会表示，将着力健全支持优质科技型企业的制度机制，坚守科创板、创业板定位，进一步提升服务的精准性。推动公司债和企业债协同发展，做优做强科创债，抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。同时进一步提升期货市场功能。

围绕进一步深化资本市场改革开放，证监会表示，将推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。高质量建设北交所，一体强化新三板市场培育功能，打造服务创新型中小企业主阵地。统筹开放和安全，做好境外上市备案管理工作，推出更多“绿灯”案例。

在进一步加大资本市场防假打假力度方面，证监会表示，将探索运用更多现代科技手段，提升问题线索发现能力。强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度。加强跨部委协作，增强打击系统性、有组织造假的合力，从严从快从重查处典型违法案件。

此外，证监会还表示，将全面落实私募投资基金监督管理条例，完善配套规则和机制，对创投基金实施差异化监管安排。坚持把“大投保”理念贯穿资本市场工作全流程各方面，依法保护投资者合法权益。同时，坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。继续有序推动金交所、“伪金交所”风险防范化解，加大对非法证券活动打击力度。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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