新华社上海7月26日电（记者周蕊）记者26日从第六届中国国际进口博览会新闻通气会上了解到，第六届进博会国家综合展将恢复线下举办并设立主宾国，中国馆将升级扩容到2500平方米，规模达到历届之最。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，今年，国家综合展将回归线下并设立主宾国，通过现场展示、互动体验等多种方式，展现各国科技创新、优势产业、投资环境等领域精彩内容。截至目前，不少国家已确认参展，涵盖最不发达国家、发展中国家和发达国家，世界贸易组织、联合国工业发展组织、国际贸易中心等国际组织也已确认参展。同时，中国馆展览面积由此前的1500平方米增至2500平方米，规模为历届之最，将重点展示我国推进高水平开放和高质量发展的最新成果，吸引“投资中国”。其中，还将设立“自贸试验区建设十周年成就展”，全面展示自贸试验区在新时代推进改革开放的探索实践和建设成就。

孙成海说，第六届进博会企业商业展签约展览面积已超过36万平方米，达到预期目标，参展企业更优质，展示题材更丰富，展览活动更专业。

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任章雄介绍，上海全力推进12项重点任务和226项节点任务，全力展现一流的城市形象、提供一流的服务保障。

进博会城市服务保障领导小组今年专门增设了法律服务保障组，聚焦投资贸易引导、知识产权保护、多元纠纷化解，组建进博法律服务志愿团，为展客商提供展前、展中、展后专业法律服务，并提供“全链条”的知识产权保护，推动新产品、新服务、新技术在进博会首发、首展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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