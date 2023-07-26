原标题：国信证券开展“走进上市公司”系列投教活动 持续提升投资者保护工作质效

近日，结合大消费主题，国信证券策划了“企业深度研究之云走进上市公司”系列线上投教活动，邀请食品饮料、服装时尚、家居建材、黄金珠宝等四大行业十家知名上市公司参与。十家上市公司的企业高管做客国信证券直播平台，和广大消费者及投资者通过视频、直播互动，为投资者提供第一手的资料，帮助投资者洞察消费行业投资机会、深入了解知名品牌背后的企业文化和创业故事。

“企业深度研究”是国信证券打造的线上投教服务栏目，通过访谈企业高管、行业分析师及业内专家，实地走进企业生产经营一线的形式，与投资者一起深度解析行业投资逻辑，快速看懂上市公司。本次活动从6月15日开始到7月21日结束，每周上线一场直播，以寓教于乐的方式吸引众多投资者参与，进一步扩大投资者教育覆盖面，倡导理性投资。

“企业深度研究”系列活动的视频在国信证券金太阳APP及微信视频号发布后，受到了投资者的欢迎。截至7月中旬，相关视频栏目参与人次已突破50万；国信证券在新榜排行榜“微信视频号月榜”的排名也跃升至券商第一。

本次活动紧密结合了当前市场环境，同时从上市公司和投资者“双买方”角度为投资者与上市公司搭建了信息沟通桥梁。券商为投资者提供直通上市公司的第一手信息，是具有较高价值的投教服务。这些重要信息和投资者掌握的投资基础知识、投资风险管理、投资方式和策略等方面的知识一起，有助于提高投资者的投资决策能力。

作为全国性大型综合类券商，国信证券注重充分发挥专业优势，为投资者和上市公司提供更多优质服务，持续助力资本市场稳定健康发展。未来，国信证券将继续发挥金融企业在社会经济中的枢纽、桥梁作用，积极引导社会资源流向，全力服务实体经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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