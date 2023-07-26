人民网记者 车柯蒙

7月24日召开的中央政治局会议会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

近年来，随着居民生活水平的提升，人们对于消费品质的要求不断提高。在这一过程中，税收政策作为推动创新、促进产业结构升级的重要措施，不仅可以减轻企业负担，增强企业活力，还能促进企业转型升级，推动技术进步，优化产品供给，进而满足消费者对美好生活的需求，拉动消费增长。

今年6月，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确了2024年至2027年的新能源汽车车辆购置税减免政策。

记者梳理发现，自2014年9月1日起，我国对购置新能源汽车免征车辆购置税，其后三次将该政策延续至今年年底。在新能源汽车产业高质量发展的关键进程中，政策红利再度“续航”。值得注意的是，此次的政策进行了一系列优化，更加注重提升政策的精准性、有效性。

从过往实践看，新能源汽车减免车辆购置税政策对推动新能源汽车消费发挥了重要作用，激发了新能源汽车消费潜力。业界专家认为，此次政策明确了下一阶段车辆购置税减免政策的具体安排，时间跨度达4年，而且政策保持延续性，有助于稳定社会预期、提振市场信心。

“目前新能源汽车销售市场越来越火爆，这离不开财税政策的大力支持，车辆购置税优惠政策是刺激很多车主消费选择的重要因素。”合肥市路骐汽车销售有限公司负责人廖春光表示。

伴随着炎炎烈日，家电销售市场也迎来了“热潮”。“销售旺季来临之前，就有税务干部就上门辅导了。”山东富群电器有限公司的财务负责人焦守峰说到，“税务干部详细地为我们介绍了小微企业六税两费减免政策，帮助我们成功享受到12.8万元的税费优惠，我们对扩大销售市场也更有底气了。”

这个夏天，室内滑雪成为不少消费者的选择。“今年上半年，公司享受到10多万元的税费减免，让我们有更多精力创新经营模式。”重庆热雪奇迹滑雪场的运营方、重庆融创娱雪体育发展有限公司相关负责人表示。

行业专家认为，以税费支持政策助力促进消费，有利于优化及改善我国当前的宏观经济运行情况，助力下半年的经济实现稳中有进。

“在我国推进高质量发展的过程中，有效提升消费对于经济增长的贡献是非常重要的，同时，拉动消费也是当前逆周期及跨周期调节中的关键举措。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，税收政策助力提升消费主要从两方面着力，一是税收政策助力扩大内需从而扩大消费规模，例如财税部门发布的《支持高校毕业生等青年就业创业税收优惠政策指引》《支持共享发展税费优惠政策指引》以及一系列的支持中小微企业、民营企业的税收政策，均是从促进就业的角度去保障居民可支配收入的提高，进而扩大消费规模；二是税收政策助力消费升级提升消费总额，如新能源汽车车辆购置税减免政策，有利于提振汽车的消费的升级拉动汽车消费总额，此外，税务部门还通过大力优化税收营商环境拉动消费升级，助力推动电子产品、家居等大宗消费以及体育休闲、文化旅游等服务消费。

(责编：罗知之、吕骞)

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